Ranglisten-Update: Alcaraz nimmt Zverevs Platz ein

Carlos Alcaraz ist wieder zurück auf dem zweiten Platz, für Ugo Humbert and Alex Michelsen geht es ebenfalls weiter hinauf. Adrian Mannarino verabschiedet sich aus den Top-50.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 11:45 Uhr

© Getty Images

Nach dem großartigen Finalsieg gegen Jannik Sinner bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Peking stand fest: Alcaraz kehrt zur Position Zwei zurück. Mit 305 Punkten überholte der junge Spanier Alexander Zverev. Und auch bei dem Masters Turnier in Shanghai geht es für den spanischen Ausnahmespieler rasant weiter - der bei dem Turnier noch an dreigesetzte Alcaraz steht bereits im Achtelfinale.

Zverev musste aufgrund einer Lungenerkrankung das Turnier in Peking auslassen, in Shanghai mischt der Hamburger aber wieder mit und meisterte erfolgreich die Erst-Runden-Hürde, fühle sich aber noch geschwächt.

Mannarino in der Abwärtsspirale gefangen

Für den US-Amerikaner Alex Michelsen gibt es nach seinem Viertelfinalerfolg bei den Japan Open einen weiteren Grund zum Feiern. Michelsen erreichte mit der neuen Rangliste sein Karrierehoch und steht auf Platz 43 der Welt. Bei dem Master in Shanghai hinterließ der 20-jährige ebenfalls einen bleibenden Eindruck, als er Djokovic in beiden Sätzen in den Tiebreak zwang.

Auch Ugo Humbert ist auf dem Vormarsch: Mit seinem Einzug ins Finale von Tokio ist der Franzose wieder auf Platz 15 der Weltrangliste geklettert und damit zwei Plätze von seinem Karrierehoch auf Platz 13 entfernt. Turniersieger, Landsmann Arthur Fils, verbessert sich ebenfalls und springt auf Platz 21 der Weltrangliste. Während es bei den jungen Franzosen immer besser läuft, rutscht Adrian Mannarino immer weiter in der Rangliste hinab. Zu Beginn dieses Jahres war der 36-jährige noch die Nummer 17 der Weltrangliste. Nun musste sich der Franzose auf Platz 53. verabschieden.