Veranstalterwechsel beim WTA-Turnier in Berlin

Nach fünf erfolgreichen Jahren: emotion Group gibt Veranstaltung des WTA-Turniers in Berlin ab.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 10:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© ecotrans Ladies Open | Sascha Feuster Das voll besetzte Steffi-Graf-Stadion in Berlin am Sonntag

Die ecotrans Ladies Open 2024 endeten Sonntag im ausverkauften Steffi-Graf-Stadion beim LTTC „Rot-Weiß“ e. V. in Berlin mit dem Sieg von Jessica Pegula. Seit 2021 hat die emotion group durch die Austragung dieses WTA-Turniers Berlin wieder als Fixpunkt im internationalen Tennis-Kalender etabliert, bereits 2020 die bett1ACES ausgerichtet. „Unser Turnier ist zu einem global beachteten Event geworden“, sagt Edwin Weindorfer, Gründer und CEO der emotion group. Nun gibt er die Ausrichtung dieses Turniers in andere Hände, ab 2025 wird das WTA-Turnier in Berlin von einem noch zu verkündenden Veranstalter ausgerichtet.

Das Turnier bleibt gleichwohl in Berlin. In 2025 ist die Austragung für den 14. – 22. Juni terminiert.

Weindorfer schwärmte von der Entwicklung des Turniers, dem er für die Zukunft eine hervorragende Perspektive prophezeit: „Dieses Turnier ist immer besser geworden und war noch nie so gut wie in diesem Jahr, die Fans nehmen es an, und die besten Spielerinnen der Welt wollen hier in Berlin spielen. Mein besonderer Dank gilt neben den vielen Unterstützern von allem bett1 als langjährigem Titelsponsor und unserem diesjährigen Titelsponsor, der ecotrans Group.“

In diesem Jahr waren acht Top10-Spielerinnen dabei.

Auch Turnierdirektorin Barbara Rittner sieht daher der Zukunft optimistisch entgegen: „Wir haben ein Weltklasse-Feld, die Spielerinnen kommen gerne nach Berlin.“

So soll es bleiben.