Vereine aufgepasst! Wer macht die beste Figur an der Decathlon-Tenniswand?

Wer von Euch möchte die Decathlon-Tenniswand in Eurem Verein testen? Mit tennisnet.com könnt Ihr das möglich machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 14:56 Uhr

© Artengo by Decathlon

Wer Brad Gilbert auf Twitter folgt, weiß: Das Üben an einer Tenniswand ist ein essentieller Bestandteil des Trainings. Und was für den Ex-Profi und -Coach von Andre Agassi gut und wichtig ist, das sollte Eurem Verein erst recht gut zu Gesicht stehen. Denn tennisnet.com bringt die Decathlon-Tenniswand in Euren Verein.

Wie das funktioniert?

Schickt uns bis zum 7. August Bilder, Stories, Kommentare, warum Eure Mannschaft dafür in Frage kommt.Macht dazu ein kreatives Bild mit einer kurzen Beschreibung oder ein Video und

postet es in den Kommentaren zu diesem Facebook Post

schickt es uns per Messenger

ODER postet es auf der Facebook- oder Instagram Seite Eures Clubs.

Wichtig: Vergesst dabei nicht die Hashtags #DecathlonTenniswand, damit wir eure Bewerbungen auch finden können. Besonders tolle Fotos und Videos werden wir auf tennisnet.com veröffentlichen und damit die Aufmerksamkeit für Euren Club deutlich erhöhen. Als Trostpreis verschenkt Decathlon übrigens Balldosen an fleißige und kreative Vereinseinsendungen.

Üben an der Tenniswand

Mit der aufblasbaren Tenniswand von Artengo by Decathlon wird das Trainieren zu Hause oder im Verein noch spannender. Diese aufblasbare Tenniswand ist besonders leicht und dennoch robust. Spielen, Wiederholen und Fortschritte erzielen! Mit seiner zweiseitigen aufblasbaren Struktur bietet die Tenniswand eine unbegrenzte Anzahl an Übungen, die man allein oder zu zweit ausführen kann und zudem, kann sie in weniger als 2 Minuten auf- und abgebaut werden.

Auf geht´s! Wir freuen uns auf Eure Beiträge!