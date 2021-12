Verletzt! Karolina Pliskova wird in Australien fehlen

Karolina Pliskova wird aufgrund einer Verletzung nicht an den australischen Turnieren Anfang 2022 teilnehmen können. Das gab die Tschechin heute in den sozialen Netzwerken bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 10:42 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova wird in Australien fehlen

Der nächste Anlauf auf den ersten Grand-Slam-Titel von Karolina Pliskova muss verschoben werden: Bei den Australian Open, die am 17. Januar in Melbourne beginnen, wird die Tschechin nämlich fehlen. Pliskova postete auf Twitter ein Bild, das sie miteinem bandagierten Arm zeigt. Worin genau die Verletzung besteht, gab die Weltranglistenvierte nicht näher bekannt.

Die 29-Jährige war zuletzt in Guadalajara bei den WTA Finals im Einsatz, schlug dort in der Gruppenphase die spätere Siegerin Garbine Muguruza in einem packenden Match im Tiebreak des dritten Satzes. Im vergangenen Sommer erreichte Pliskova erstmals das Endspiel von Wimbledon, unterlag dort allerdings Ashleigh Barty. Den bisher letzten ihrer 16 Titel hat die ehemalige Doppel-Partnerin von Julia Görges 2020 in Brisbane gewonnen.