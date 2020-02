Verletzte Ashleigh Barty zieht aus Dubai raus

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty kann wegen einer Fußverletzung nicht am WTA-Premier-Turnier in Dubai teilnehmen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.02.2020, 16:49 Uhr

Barty stand zuletzt im Halbfinale der Australian Open, wo sie im Halbfinale der späteren Siegerin Sofia Kenin unterlag. Kurzfristig in Dubai am Start ist hingegen Elina Svitolina, die eine Wildcard akzeptierte.

Topgesetzt in Dubai ist damit Wimbledonsiegerin Simona Halep vor Karolina Pliskova und Titelverteidigerin Belinda Bencic. Auch US-Open-Siegerin Bianca Andreescu hat für Dubai gemeldet - ob sie rechtzeitig fit wird, scheint jedoch noch fraglich. Die Kanadierin will am Wochenende im Fed Cup ihren Einstand ins Jahr 2020 feiern, ist hier jedoch nur fürs Doppel eingeplant.

Das Turnier in Dubai beginnt am 17. Februar.

Angelique Kerber und Julia Görges greifen erst eine Woche später wieder ins Geschehen ein, sie haben beide für das WTA-Premier-Event in Doha (ab 24. Februar) gemeldet.