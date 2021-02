Verletzungssorgen: Diego Schwartzman kämpft mit Knieproblemen

Diego Schwartzman hat nach seinem frühen Ausscheiden beim ATP-250-Event von Cordoba zugegeben, mit Knieproblemen zu kämpfen zu haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.02.2021, 17:14 Uhr

Durchaus überraschend musste sich die Nummer eins des Turniers beim ATP-250-Event von Cordoba bereits im Viertelfinale verabschieden. Der Lokalmatador Diego Schwartzman, ein Vollblut Sandplatzspezialist, sollte bei seinem erst zweiten Auftritt in Cordoba am Spanier Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen scheitern. Dieser wiederum konnte sich so für die Vorjahresausgabe des Turniers revanchieren: Damals hatte nämlich Diego Schwartzman im Viertelfinale die Oberhand behalten - und war schließlich auch ins Endspiel vorgedrungen.

Direkt nach seinem Ausscheiden erklärte der Weltranglistenneunte dann, mit starken Schmerzen im rechten Knie zu kämpfen gehabt zu haben, wie das Tennisportal Punto de Break berichtete. Demnach behandle Schwartzman die Verletzung derzeit mit Schmerztabletten, solange nicht zweifelsfrei feststeht, wie schwer die Verletzung des 28-Jährigen wirklich ist.

Schwartzman plant mit Buenos Aires

Für allzu schlimm hält sie der Argentinier aber wohl selbst nicht. Noch in der Pressekonferenz bestätigte Schwartzman, dass sein Antreten beim ATP-250-Event in Buenos Aires wohl nicht in Gefahr sei. In Buenos Aires hat der Weltranglistenneunte indes noch einiges gutzumachen, im Vorjahr musste Diego Schwartzman dort nämlich sein Halbfinale kampflos verloren geben.

Nach dem Event in Argentinien wechselt Schwartzman dann wieder auf Hardcourt und wird sich beim ATP-500-Event von Acapulco die Ehre geben. Danach steht nämlich das nächste große Saisonhighlight vor der Türe, am 24. März soll das ATP-Masters-1000-Event von Miami seinen Start finden.