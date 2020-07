Verstoß gegen Corona-Regeln - Danielle Collins fliegt raus

Danielle Collins, Halbfinalistin der Australian Open 2019, wurde von den Veranstaltern der World Team Tennis Serie nach Hause geschickt. Die US-Amerikanerin hatte sich nicht an die Corona-Vorgaben gehalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 08:37 Uhr

© Getty Images Danielle Collins musste aus The Greenbrier abreisen

Sollte sich eine Spielerin oder ein Spieler fragen, was denn passiert, wenn man bei den US Open 2020 auf eigene Faust etwas unternimmt: Die Veranstalter der World Team Tennis Serie in "The Greenbrier" im US-Bundesstaat West Virginia haben am Montag ein Exempel an Danielle Collins statuiert. Die US-Amerikanerin, die auf dem Weg in das Halbfinale der Australian Open 2019 neben anderen auch Julia Görges und Angelique Kerber geschlagen hatte, wurde aus dem Mannschaftswettbewerb ausgeschlossen, weil sie gegen das Hygiene-Protokoll verstoßen hatte.

Collins hatte das Resort, in dem alle Matches stattfinden, verlassen. Entgegen den Bestimmungen. "Die Protokolle wurden etabliert und mehrere Male kommuniziert, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Spieler, Coaches und Mitarbeiter zu beschützen", so Carlos Silva, der Geschäftsführer von World Team Tennis.

Die Angelegenheit gewinnt vor allem auch dadurch an Pikanterie, als dass Collins vor wenigen Wochen Novak Djokovic scharf angegangen war, weil der sich über die geplanten Sicherheitsmaßnahmen bei den US Open kritisch geäußert hatte. "Das ist eine große Möglichkeit für Spieler wieder Geld zu verdienen, und dann kommt der beste Spieler der Welt und sagt, dass es zu schwierig wird, wenn er nur eine Person mitbringen darf," ließ Collins damals über Instagram ausrichten.