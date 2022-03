Videobotschaft: Roger Federer schlägt bereits wieder ein paar Bälle

Roger Federer hat den Tennisschläger bereits wieder in der Hand: Der Schweizer teilte am Samstag ein Video in den sozialen Medien, das den 20-fachen Major-Sieger beim Schlagen einiger Vorhände zeigt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 19:17 Uhr

Roger Federer will noch einmal zurückkehren. Das steht fest. Der Schweizer, als 40-Jähriger immerhin schon eher den Senioren unter den aktiven Spielern zuzuordnen, hat sich im Vorjahr einer neuerlicher Knieoperation unterzogen, um noch einmal in bester Verfassung auf der ATP-Tour aufschlagen zu können. 2022 soll dieses nun realisiert werden, wie Federer bei mehrfacher Gelegenheit in Aussicht gestellt hat.

Wenngleich aus dem Lager des Schweizers darüber hinaus bislang einigermaßen wenig Konkretes in Hinblick auf die Comeback-Pläne zu entnehmen ist, so machte Federer in den vergangenen Tagen klar: Die Rückkehr in bester Form ist das erklärte Ziel. "Meine Erfahrung in Doha hat mir gezeigt, dass meine Reise als Spitzensportler noch nicht zu Ende ist", schrieb Federer vor wenigen Tagen im Rahmen des Jahresberichts seiner Roger-Federer-Foundation. "Die Fortschritte, die ich jeden Tag mache, bestärken mich in meinem Glauben, dass ich gesund und stark genug sein werde, um auf den Tennisplatz auf höchstem Niveau zurückzukehren."

Federer mit Videobotschaft

Nun, am Samstag, gab der ehemalige Weltranglistenerste erste Einblicke, wie es denn um seinen körperlichen Status quo bestellt ist: Auf Instagram veröffentlichte Federer ein Video, das den Schweizer beim Schlagen einiger Vorhände zeigt. Der Schlagarm läuft hier beim 20-fachen Major-Sieger bereits wieder ziemlich rund, hinsichtlich der Beinarbeit lässt dieser kurze Clip jedoch kaum eine Ferndiagnose zu.

Roger Federer ist bereits 2021 nach langer Verletzungspause auf die ATP-Tour zurückgekehrt, musste sich nach dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz jedoch einer neuerlichen Operation am Knie unterziehen. Seither hat der ehemalige Weltranglistenerste kein Match bestritten. Eine Rückkehr des Schweizers scheint für Mitte bis Ende des Jahres wahrscheinlich, für den Laver Cup Ende September etwa hat der 40-Jährige bereits seinen Start angekündigt.