Vielspielerin Garbine Muguruza möchte doch nicht alles mitnehmen

Garbine Muguruza, Finalistin der Australian Open 2020, plante unrsprünglich mit einem vollen Kalender bis zu Beginn der US Open. Und hat nun offenbar doch ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Kentucky abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2020, 09:34 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza hat ein strenges Programm vor sich

Wenn Garbine Muguruza noch zusätzliche Informationen darüber gebraucht hat, wie man denn bei den US Open als Champion vom Platz geht, dann hat sie diese sicher von ihrem temporären Trainingspartner Stan Wawrinka eingeholt. Der Sieger von New York 2016 und die Spanierin, die bislang bei den French Open und in Wimbledon erfolgreich war, hatten zuletzt gemeinsam in Genf geübt.

Tatsächlich hat sich die Spanierin in Flushing Meadows immer sehr schwer getan, kam noch nie auch nur in die Nähe eines Sieges. Selbiges hatte sich allerdings auch von den Australian Open behaupten lassen - und da stand Muguruza zu Beginn des Jahres bekanntlich im Endspiel. Dieser Finaleinzug kam wohl ebenso überraschend wie die dann dort folgende Niederlage gegen Sofia Kenin.

Muguruza setzt auf mentale Stärke

In Hinblick auf den gedrängten Terminkalender gibt es für Muguruza jetzt nur eine Devise: voller Angriff. „Ich plane, die US Hartplatz-Turniere als Vorbereitung für die US Open zu spielen und auch die Sandplatzturniere, wenn das die Situation zulässt“, sagte die Spanierin in einem Interview mit EFE. Das hätte ursprünglich Starts in Lexington, beim nach New York transferierten Turnier von Cincinnati, eben den US Open, und dann auch noch in Madrid, Rom und Roland Garros bedeutet. Ein strammes Programm. Das nun aber doch zumindest zu Beginn eine Erleichterung erfährt: Am Dienstag wurde nämlich bekannt, dass die Spanierin doch nicht in Lexington starten wird.

Wie dem auch sei: „Mentale Härte wird der Schlüssel für die Spielerinnen sein, wenn sie zurückkehren“, so Muguruza weiter. „Es wird eine Frage der Widerstandsfähigkeit und der mentalen Stärke. Wer auch immer darin stärker ist, wird den einfachsten Weg zum Triumph haben.“