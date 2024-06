Vogue World: Serena, Venus, Maria machen Paris zum Center Court

Wenn es gilt, grandiose Kleider der Weltöffentlichkeit vorzuführen, dann sind Serena und Venus Williams und Maria Sharapova zuverlässige Kandidatinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 11:13 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat es sportlich elegant angehen lassen

Kaum ist die Met Gala in New York City erledigt, schon scheinen sich Serena und Venus Williams mit Maria Shaparova für das nächste modische Stelldichein zu verabreden. Und also ging es am Montag nach Paris, wo auf dem blauen Teppich des Place Vendôme defiliert wurde. Aber nicht so schnell: Auch ein Mann aus der Tennisszene hatte sich in die französische Hauptstadt aufgemacht: Casper Ruud nämlich. Der Norweger macht sich bekanntlich wenig aus den gerade stattfinden Rasenturnieren. Da kann man sich schon mal im feinen Zwirn an der Seite seiner Freundin zeigen.

© Getty Images Casper Ruud hat den männlichen Teil der Tennisszene vertreten

Nun ist Ruud aber eher ein Star der zurückhaltenden Sorte. Was man von Serena und Venus nur bedingt behaupten kann. Mode ist das Ding beider Ikonen - was bei der Vogue World wieder eindrucksvoll zu bezeugen war.

© Getty Images Venus Williams auf dem sehr breiten Laufsteg der Vogue World

Maria Sharapova hat es da schon fast dezent angehen lassen. In einem Outfit von Schiaparelli, wenn’s die feinspitze interessiert. Die fünfmalige Major-Siegerin wurde von den Fotografen naturgemäß belagert.

© Getty Images Maria Sharapova am Montag in Paris