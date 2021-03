Von 0 auf 100 in einer Woche: Juan Manuel Cerundolo gewinnt bei ATP-Debüt Titel in Cordoba

Juan Manuel Cerundolo hat das ATP-Tour-250-Turnier in Cordoba gewonnen. Der Argentinier besiegte im Endspiel Albert Ramos-Vinolas 6:0, 2:6 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2021, 08:29 Uhr

© Getty Images Juan Manuel Cerundolo gewinnt in Cordoba

Juan Manuel Cerundolo weiß natürlich, dass es in dieser Tonart nicht weitergehen wird. Aber den perfekten Einstieg in die ATP-Tour nimmt der 19-jährige Argentinier natürlich sehr gerne mit. Cerundolo war als Qualifikant in sein erster Turnier auf höchstem ATP-Level gestartet - und ging am Sonntag mit der Siegertrophäe beim ATP-Tour-250-Event in Cordoba nach Hause.

„Es ist eigentlich unglaublich“, gab der Turniersieger nach dem 6:0, 2:6 und 6:2 gegen Albert Ramos-Vinolas zu Protokoll. „Ich bin so glücklich darüber, dieses Turnier gewonnen zu haben. Ich hatte gehofft, dass dies früher oder später passiert, aber ich kann es immer noch nicht glauben.“

In der ATP-Weltrangliste konnte Cerundolo sein Ranking damit beinahe halbieren: Begonnen hat er die Woche von Cordoba als Nummer 335, ab diesem Montag wird er auf Platz 181 geführt. Seit 1990 konnten nur vier Spieler mit noch niedrigerem Ranking einen Titel auf der ATP-Tour holen: Lleyton Hewitt 1998 in Adelaide, Fernando Gonzalez 2000 in Orlando, Tommy Haas 2004 in Houston, und Pablo Andujar 2018 in Marrakesch.