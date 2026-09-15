Von New York nach Halle: Zverev beim Davis Cup dabei

Obwohl Alexander Zverev zwei lange Wochen bei den US Open hinter sich hat, wird er am Wochenende für Deutschland beim Davis Cup aufschlagen und das deutsche Team anführen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 20:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev beim Davis Cup 2025

Trotz der Strapazen auf dem Weg zu seinem Titel bei den US Open in New York hält Alexander Zverev sein Versprechen ein und schlägt für die deutsche Tennisauswahl am Wochenende im Davis Cup auf. Zwei Tage nach dem Finalsieg über den US-Amerikaner Ben Shelton beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison beendete Zverev die Spekulationen über seinen Einsatz in der Partie gegen Kroatien. In Halle/Westfalen geht es am Samstag und Sonntag um die Qualifikation für das Finalturnier der besten acht Mannschaften im November.

Zverev führt deutsche Mannschaft an

"Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand-Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt", sagte Deutschlands Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann: "Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans." Zverev wird am Donnerstag vor Ort erwartet.

Noch am Sonntag hatte Zverev seine Davis-Cup-Teilnahme offen gelassen. Er selbst habe große Lust zu spielen, doch sein Team würde ihm davon abraten, hatte er nach dem Endspiel gesagt.

Zverev hatte zuletzt bei den Finals 2025 für Deutschland gespielt, als das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden war. Zu Beginn der Saison bei der Erstrundenpartie gegen Peru in Düsseldorf fehlte Zverev nach anstrengenden Wochen und dem Halbfinaleinzug bei den Australian Open in Melbourne.

Nach dem Laver Cup ist vor dem Saisonendspurt

Auf den 29-Jährigen wartet nach dem Davis Cup in Ostwestfalen ein vollgepackter Saisonendspurt, in dem er ein weiteres Karriereziel erreichen kann: Platz eins der Weltrangliste, den der zuletzt verletzte Italiener Jannik Sinner hält, ist nicht mehr weit entfernt. Bislang stand Boris Becker als einziger Deutscher an der Spitze des Männer-Rankings.

Für Zverev geht es nach Halle mit dem Laver Cup in London (25. bis 27. September) weiter. Bei dem von Roger Federer ins Leben gerufenen Showevent ist er Stammgast. Neben seinen Verpflichtungen auf der ATP-Tour, bei denen er Weltranglistenpunkte sammeln kann, steht auch das millionenschwere und vom Streamingdienst Netflix vermarktete Einladungsspektakel "Six Kings Slam" in Riad/Saudi-Arabien (21. bis 24. Oktober) auf Zverevs Plan.