Von St. Petersburg bis Acapulco: Die 14 Turniersiege von Alexander Zverev

Alexander Zverev hat in Acapulco das ATP-Tour-500-Turnier gewonnen. Für den Deutschen war es der 14. Triumph auf der ATP-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 08:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Acapulco

Alexander Zverev ist nicht nur in spielerischer Hinsicht absolute Weltklasse, auch in Sachen Reden bei Siegerehrungen muss sich der Deutsceh vor niemandem verstecken. Im Gegenteil: Zverev zeigt sich sowohl als Sieger wie auch als Verlierer eines Finales stets fair, besserer Laune ist der gebürtige Hamburger natürlich nach erfolgreichem Tagwerk. So wie am Sonntag (MEZ) in Acapulco, als Zverev seinem unterlegenen Finalgegner Stefanos Tsitsipas beschied, dass dieser sicherlich noch viele Turniere der ATP-Tour-500-Kategorie gewinnen würde. Denn auf diesem und auch auf dem 1000er-Level ist der Grieche noch blank. Dafür hat er wie Zverev schon die ATP Finals gewonnen.

Zverev aber kann die ganze Palette anbieten - abgesehen von einem Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier: Die deutsche Nummer eins hat drei ATP-Masters-1000-Titel geholt (Rom, Montreal, Madrid), war nunmehr dreimal bei 500ern erfolgreich (in Washington 2017 und 2018 und eben 2021 in Acapulco) und ließ sich auch bei ATP-Tour-250-Events nicht lumpen - mit jeweils zwei Titel in München und Köln, dazu Siege in St. Petersburg, Montpellier und Genf.

Zverev mit guten Chancen in Miami

Die Chancen, seine Titelsammlung schon bald zu erweitern, stehen für Alexander Zverev nicht schlecht: Denn beim ab Mitte kommender Woche anstehenden ATP-Masters-1000-Turnier in Miami werden mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer vier Männer fehlen, die in der aktuellen Weltranglitse vor ihm stehen. Und in der Verfassung von Acapulco muss sich Zverev vor niemandem fürchten.

Hier die Liste der Turniersiege von Alexander Zverev

Jahr Turnier (Kategorie) Gegner Ergebnis 2021 Acapulco (500) Stefanos Tsitsipas 6:4, 7:6 (3) 2020 Köln 2 (250) Diego Schwartzman 6:2, 6:1 2020 Köln 1 (250) Félix Auger-Aliassime 6:3, 6:3 2019 Genf (250) Nicolas Jarry 6:3, 3:6, 7:6 (8) 2018 ATP Finals Novak Djokovic 6:4, 6:3 2018 Washington (500) Alex de Minaur 6:2, 6:4 2018 Madrid (1000) Dominic Thiem 6:4, 6:4 2018 München (250) Philipp Kohlschreiber 6:3, 6:3 2017 Montreal (1000) Roger Federer 6:3, 6:4 2017 Washington (500) Kevin Anderson 6:4, 6:4 2017 Rom (1000) Novak Djokovic 6:4, 6:3 2017 München (250) Guido Pella 6:4, 6:3 2017 Montpellier (250) Richard Gasquet 7:6 (5), 6:3 2016 St. Petersburg (250) Stan Wawrinka 6:2, 3:6, 7:5