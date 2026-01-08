"Wahnsinniger" Kalender: Sabalenka kritisiert Tennis-Verbände

Aryna Sabalenka wirft den Tennis-Verbänden mangelnde Rücksicht auf die Gesundheit der Profis vor.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 13:50 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist nicht rundum zufrieden

Aryna Sabalenka hat die Tennis-Verbände scharf kritisiert und ihnen mangelnde Rücksicht auf die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler vorgeworfen. Die Weltranglistenerste sprach beim Saisonauftakt in Brisbane von einem "wahnsinnigen" Turnierkalender und kündigte an, trotz drohender Geldstrafen einige Pflichtturniere auszulassen.

"Die Saison ist definitiv wahnsinnig, und das ist nicht gut für uns alle, wie man sieht, weil sich so viele Spieler verletzen", sagte Sabalenka. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin sprach auch von "ziemlich schweren" Bällen, die den Körper zusätzlich strapazierten.

Auch Alcaraz äußerte Bedenken

"Die Regeln sind ziemlich tricky mit den Pflichtturnieren, aber ich überspringe ein paar Events, um meinen Körper zu schützen, weil ich letzte Saison sehr gelitten habe", sagte Sabalenka. Diese Saison wolle sie es "ein bisschen besser managen, auch wenn sie mich bestrafen". Die Verbände würden "nur ihre eigenen Interessen" verfolgen. "Aber sie konzentrieren sich nicht darauf, uns alle zu schützen."

Carlos Alcaraz, die Nummer eins der ATP-Weltrangliste, hatte zuletzt ebenfalls Bedenken geäußert, obwohl er für lukrative Showmatches wie das Duell gegen Jannik Sinner am Samstag in Südkorea zusagte – nur wenige Tage vor den Australian Open.