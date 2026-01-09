WTA Brisbane: Sabalenka fertigt Keys ab, Muchova beendet Rybakinas Lauf

Aryna Sabalenka hat die Neuauflage des letztjährigen Australian-Open-Endspiels gegen Madison Keys im Viertelfinale von Brisbane klar für sich entschieden. Nun trifft die Weltranglistenerste etwas überraschend auf Karolina Muchova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 08:56 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ließ Madison Keys keine Chance

Aryna Sabalenka hat ihre Viertelfinalpartie beim WTA-500-Turnier in Brisbane gegen Madison Keys klar gewonnen und sich für die Niederlage im letztjährigen Australian-Open-Endspiel revanchiert. Die Weltranglistenerste gewann nach rund 90 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:3 und blieb damit auch in ihrem dritten Saisonmatch ohne Satzverlust.

“Ich habe versucht, so viel Druck wie möglich auf ihren Aufschlag auszuüben“, sagte Titelverteidigerin Sabalenka in ihrem On-Court-Interview. ”Das war alles, woran ich gedacht habe. Ich glaube, das ist mir gut gelungen."

Pegula schlägt Samsonova

Im Halbfinale trifft Sabalenka auf Karolina Muchova. Die Tschechin besiegte Elena Rybakina etwas überraschend mit 6:2, 2:6 und 6:4 und beendete damit den Erfolgslauf der Kasachin. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 hatte zuvor saisonübergreifend 13 Matches in Folge für sich entschieden.

In der unteren Hälfte gelang Jessica Pegula mit einem 6:3 und 7:6 (3)-Erfolg über Liudmila Samsonova der Einzug in die Vorschlussrunde. Sie bekommt es nun mit Mirra Andreeva oder Marta Kostyuk zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane