WTA Brisbane: Anisimova verliert, Keys fixiert Duell mit Sabalenka

Die Weltranglistendritte Amanda Anisimova ist beim WTA-500-Turnier in Brisbane bereits im Achtelfinale gescheitert. Ein glücklicheres Ende hatte Australian-Open-Siegerin Madison Keys.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 14:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova verlor im Achtelfinale

Überraschung beim WTA-500-Event in Brisbane! Die an Position zwei gesetzte Amanda Anisimova, die 2025 sowohl bei den US Open als auch in Wimbledon das Finale erreicht hatte, verlor am Donnerstag im Achtelfinale gegen Marta Kostyuk deutlich mit 4:6 und 3:6.

Anisimova, die bei den am 18. Januar startenden Australian Open als aktuelle Weltranglistendritte zu den Mitfavoritinnen zählt, haderte gegen die groß aufspielende Ukrainerin sichtlich mit ihrer Leistung und fand nie richtig in die Partie. Für Kostyuk geht es im Viertelfinale gegen Mirra Andreeva, die Linda Noskova mit 5:7, 6:4 und 7:5 besiegte.

Keys tingt Shnaider nieder

Das andere Viertelfinale in der unteren Hälfte bestreiten Jessica Pegula und Liudmila Samsonova. Pegula drehte ihre Achtelfinalpartie gegen Dayana Yastremska und gewann mit 5:7, 6:2 und 6:3, Samsonova schlug Aliaksandra Sasnovich mit 6:4 und 6:4.

Außerdem werden die Zuschauer in Brisbane am Freitag eine Neuauflage des letztjährigen Australian-Open-Endspiels zu sehen bekommen. Melbourne-Champion Madison Keys rang Diana Shnaider trotz körperlicher Probleme mit 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:6 (4) nieder und fordert nun Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte ebenso wie Elena Rybakina bereits früh am Donnerstag das Viertelfinale erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane