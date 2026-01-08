WTA Brisbane: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina stürmen ins Viertelfinale

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben beim WTA-500-Event in Brisbane problemlos das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 08:08 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht im Brisbane-Viertelfinale

Aryna Sabalenka ist beim WTA-500-Turnier in Brisbane ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste, die sich zum Auftakt klar gegen Cristina Busca durchgesetzt hatte, gewann ihre Achtelfinalpartie gegen die Rumänin Sorana Cirstea am Donnerstag souverän mit 6:3 und 6:3.

“Ich bin super glücklich, dass ich dieses Match in zwei Sätzen gewinnen konnte”, meinte Sabalenka, die das bis dato einzige Hartplatz-Duell mit Cirstea 2023 in Miami verloren hatte, nach der Partie. Im Viertelfinale könnte es zu einer Neuauflage des letztjährigen Australian-Open-Endspiels kommen. Melbourne-Champion Madison Keys trifft in der Runde der letzten 16 auf Diana Shnaider.

Weniger gut als für Sabalenka lief es für ihre Doppelpartnerin und beste Freundin Paula Badosa. Elena Rybakina ließ der Spanierin im Achtelfinale keine Chance und siegte klar mit 6:3 und 6:2. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 trifft nun auf Karolina Muchova, die Ekaterina Alexandrova mit 6:4 und 7:5 schlug.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane