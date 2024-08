Wahrlich kein Schnäppchen: 72.000 Dollar für ein Nadal-Shirt

Ein T-Shirt, das Rafael Nadal während des US-Open-Finals 2010 gegen Novak Djokovic getragen hat, wechselt für stolze 72.000 Dollar den Besitzer. So viel Geld hat noch nie jemand für ein Shirt eines Tennisspielers bezahlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 18:40 Uhr

© Getty Images

Das Finale, in dem Rafael Nadal und Novak Djokovic zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale aufeinandertrafen, endete mit einem Sieg für Nadal. Er gewann mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 und sicherte sich somit im Jahr 2010 seinen ersten US-Open-Titel. Das Trikot aus diesem Spiel wurde nun von dem Sammler Rob Gough erworben. Für 72.000 Dollar kaufte Gough das Shirt des Spaniers. So viel wurde noch nie für das Shirts eines Tennisspielers bezahlt.

Nur ein sehr kurzer Rekord?

Gough und seine Sammler-Kolleg:innen Sammler setzen darauf, dass der Markt für gebrauchte Sportartikel noch immer unterschätzt wird und in naher Zukunft stark an Wert gewinnt. „Der Erwerb dieses Trikots von Rafael Nadal, das er während seines US-Open-Sieges 2010 trug, ist wie das Halten eines Stücks Sportgeschichte,“ sagte Gough zu seiner Geschäftsidee.

Für Nadal-Fans und Sammler könnte es bald noch weitere Möglichkeiten geben: Derzeit werden noch weitere Shirts des Spaniers zum Verkauf angeboten. Hier liegt der Höchstpreis für ein Shirt momentan bei etwas über 40.000 Dollar.

Und bei den vielen Titeln, die Nadal in seiner Karriere gewinnen konnte, werden mit Sicherheit noch einige folgen…