Darm & Tennis: Warum sich ein genauerer Blick auf den Darm lohnt

Auf dem Tennisplatz denken wir an Technik, Kondition und Ernährung – an den Darm vermutlich eher selten. Warum es sich trotzdem lohnt, ihn einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

von tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 15:45 Uhr

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Wenn es um unsere Gesundheit geht, bekommt der Darm mittlerweile ziemlich viel Aufmerksamkeit. Und das aus gutem Grund: Er ist weit mehr als nur für die Verdauung zuständig und spielt unter anderem für Immunfunktion, Darmbarriere und Stoffwechsel eine wichtige Rolle. Ein großer Teil des körpereigenen Immunsystems ist dabei mit dem Darm beziehungsweise der Darmschleimhaut assoziiert.

Gleichzeitig leben dort Billionen von Mikroorganismen, die gemeinsam das sogenannte Darmmikrobiom bilden. Wie sich dieses Mikrobiom zusammensetzt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und wird unter anderem durch unsere Ernährung und unseren Lebensstil beeinflusst. Spannend dabei: Darmmikrobiom und Darmschleimhaut arbeiten eng zusammen und tragen dazu bei, die natürliche Barrierefunktion des Darms aufrechtzuerhalten.

Aber was hat das Ganze mit Tennis zu tun?

Vom Alltag auf den Tennisplatz

Gerade im Tennis gibt es einige Situationen, in denen sich auch die Verdauung bemerkbar machen kann: Nervosität vor einem wichtigen Match, eine Turnierreise mit ungewohntem Tagesablauf oder die Frage, was man vor und während eines langen Spieltags am besten zu sich nimmt.

Auch deshalb lohnt es sich, dem Darm im Alltag etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine abwechslungsreiche und ballaststoffreiche Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und regelmäßige Bewegung bilden dafür eine gute Basis.

Beim Tennis und Sport allgemein kommt die körperliche Belastung hinzu. Vor allem intensive oder lang andauernde Belastungen können auch den Magen-Darm-Trakt fordern. Genau hier setzt OMNi-BiOTiC® POWER an. Es kombiniert sechs wissenschaftlich geprüfte Bakterienstämme mit Magnesium. Magnesium trägt unter anderem zu einer normalen Muskelfunktion, einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Mit dem Code TENNIS20 erhaltet ihr 20 % Rabatt auf die Produkte von OMNi-POWER®.

Darm & Tennis – eine neue Serie

In den kommenden Wochen wollen wir den Darm deshalb einmal aus einer etwas anderen Perspektive betrachten: durch die Tennis-Brille. Was passiert, wenn uns vor dem Match die Nervosität auf den Magen schlägt? Warum kann eine Reise die gewohnte Verdauung durcheinanderbringen? Was essen wir rund um ein Match – und was braucht der Körper danach? In unserer Serie „Darm & Tennis“ gehen wir diesen Fragen Schritt für Schritt nach – mit verständlichen Erklärungen und praktischen Tipps für den Tennisalltag.