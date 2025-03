Was hat das Universum mit Sloane Stephens vor?

Sloane Stephens (WTA-Nr. 119) steckt seit Monaten in einer Formkrise. Jetzt ist sie zudem verletzt. Kann die ehemalige Nummer 3 der Welt noch mal vorne angreifen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 18:00 Uhr

Die Meinungen waren vor einigen Jahren ziemlich eindeutig. Sloane Stephens? Müsste eigentlich mehrere Majorsiege in ihrer Karrierebilanz vorzuweisen haben. Zu groß das Talent, so schön und leichtgängig ihr Tennisspiel.

Stephens galt allerdings nie als allzu große Trainingsweltmeisterin, die Beinarbeit der US-Open-Siegerin aus 2017? Eher im Bereich: muss halt.

Und so steht der Sieg in Flushing Meadows vor acht Jahren wohl als größer Erfolg. Womit es sich ja durchaus leben lässt.

Sloane Stephens: “Little boo boo” am Fuß

Die Frage ist aber: Kann die 31-Jährige noch mal oben angreifen - und will sie das? Denn Stephens ist aktuell nur noch auf Rang 119 der Welt notiert.

Zu allem Unglück fällt Stephens aktuell noch aus. “Got a little boo boo on my foot again”, twitterte sie dieser Tage. In Indian Wells musste sie entsprechend zurückziehen. Rückschläge seien nie einfach, aber sie vertraue dem Universum, sie in die richtige Richtung zu weisen, philosophierte sie weiter. Sie wolle bald wieder auf dem Platz stehen.

Stephens' Bilanz zuletzt: 2 Siege, 17 Niederlagen

Ob es da dann besser läuft als zuletzt? Stephens' erschreckende Bilanz der vergangenen elf Monate: 2 Siege - und 17 Niederlagen. Und diese fielen fast durchweg ziemlich eindeutig aus.

Fallen ihr die Punkte ihres Turniersieges in Rouen und die dritte Runde von Madrid aus dem April 2025 aus der Wertung, wird es erst mal in eine Richtung gehen für die ehemalige Weltranglisten-Dritte: weiter abwärts im Ranking, und das nicht zu knapp.

Ob das Universum andere Pläne mit ihr hat? Man kann es als Tennisfan nur hoffen.