Was läuft da zwischen Holger Rune und Boris Becker?

Bahnt sich ein neues Engagement von Boris Becker als Supercoach auf der ATP-Tour an? In Monte-Carlo zeigte sich der dreimalige Wimbledon-Champion jedenfalls an der Seite von Holger Rune.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 20:07 Uhr

© Instagram Holger Rune Boris Becker mit dem Team von Holger Rune in Monte-Carlo

Im Monte Carlo Country Club hat Boris Becker als Spieler eine seiner schlimmeren Niederlagen erlitten, gegen Thomas Muster war es im Finale 1995, als der Deutsche zwei Matchbälle vergab und sich dem österreichischen Konkurrenten in fünf Sätzen geschlagen geben musste. Dass der Rote Baron dennoch immer wieder gerne ins Fürstentum zurückkehrt, hat Becker vor ein paar Tagen in den sozialen Medien gezeigt. Allerdings noch ohne den ganz großen Kontext.

Dieser wurde nun von Holger Rune gestrickt. Denn der Däne, der nach einem fulminanten Frühjahr mit Finalteilnahmen in Monte-Carlo und Rom und dem Titel in München spätestens nach dem Wimbledon-Turnier so richtig ins Schlingern gekommen ist, postete ein Trainings-Foto, in dem sich Boris Becker mittig platziert ziemlich wohlzufühlen scheint.

Rune in Stockholm an Position eins gesetzt

Der Hinweis „Great practice Week“ reicht natürlich noch nicht ganz dazu aus, auf eine Zusammenarbeit zwischen Becker und Rune zu schließen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Lars Christensen nicht im Bild vertreten ist. Zuletzt war Rune nach einem Intermezzo mit Patrick Mouratoglou als Coach ja zu seinem langjährigen Übungsleiter zurückgekehrt.

Genaueres wird man womöglich schon in Stockholm erfahren. Dort tritt Holger Rune ab Montag als Titelverteidiger und Turnierfavorit an. Nach einem Freilos trifft er in der schwedischen Hauptstadt auf entweder Miomir Kecmanovic oder Lokalmatador Karl Friberg.

