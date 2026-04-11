waterdrop-Gründer Henry Murray: "Unsere Erwartungen wurden in jeder Hinischt übertroffen"

Der Kreativ-Wettbewerb zur Gestaltung der ATP x waterdrop® Bottle war ein voller Erfolg. waterdrop®-Gründer Henry Murray zeigt sich im Interview mit tennisnet begeistert. Mit dem Code TENNISNET13 zu eurer neuen ATP Bottle !

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 14:35 Uhr

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© waterdrop Die waterdrop ATP Bottle

tennisnet: Im vergangenen Jahr waren die Fans aufgerufen, Vorschläge für die Gestaltung der offiziellen waterdrop® ATP Bottle einzubringen. Mit welchen Erwartungen ist waterdrop® in diese Aktion gestartet? Inwieweit wurden diese erfüllt oder sogar übertroffen?

Henry Murray: Als wir den ATP x waterdrop® Bottle Design Contest gestartet haben, war unser Ziel, Fans zu Co-Creators der waterdrop® x ATP Tour Experience zu machen. Wir wollten über klassisches Sponsoring hinausgehen und eine Plattform schaffen, auf der die globale Tennis-Community sowie die weltweite Design- und Künstler-Community aktiv ein Produkt mitgestalten kann, das später auf der Tour von Athleten und Fans genutzt wird.

Unsere Erwartungen konzentrierten sich auf einige zentrale Bereiche:

Qualitativ hochwertige, einfallsreiche Beiträge

Hohe Beteiligung der Community (Abstimmungen, Teilen der Designs)

Authentische Perspektiven zur Bedeutung von Hydration, abseits des reinen Leistungsgedankens

Das Ergebnis hat unsere Erwartungen in allen Bereichen übertroffen. Wir haben Hunderte von Einreichungen aus der ganzen Welt erhalten, jede mit einer einzigartigen Perspektive auf die Schnittstelle von Tennis, Hydration und Kreativität. Das starke Engagement während der Voting-Phase hat gezeigt, dass Fans nicht nur bereit waren teilzunehmen, sondern wirklich Teil der Partnerschaft sein wollten. Das Wichtigste: Die Gewinnerkonzepte zeigten ein großes Verständnis für die Tenniswelt sowie für die gemeinsamen Werte von waterdrop® und der ATP Tour, genau die Art von Community-getriebener Perspektive, die wir damit freisetzen wollten.

© waterdrop Auch waterdrop-Botschafter Andrey Rublev hat sich künstlerisch ausgetobt

tennisnet: Spieler:innen wie Elina Svitolina , Taylor Fritz, Alexander Bublik, Andrey Rublev oder Jan-Lennard Struff sind ja waterdrop-Botschafter. Haben sich auch die Profis mit kreativen Ideen am Wettbewerb beteiligt?

Murray: Unsere ATP Ambassadors haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Wettbewerb zu verstärken und die Community zu inspirieren, auch wenn sie offiziell selbst keine Designs eingereicht haben.

Sie waren aktiv in die Kampagne eingebunden, haben sich mit dem Konzept auseinandergesetzt, die Initiative mit ihrem Publikum geteilt und sogar spielerisch eigene Bottle-Ideen ausprobiert. Das hat die Idee greifbarer gemacht und gezeigt, dass Kreativität rund um Tennis und Hydration etwas ist, an dem alle teilhaben können.

Während die kreative Umsetzung aus der Community kam, haben die Spieler:innen dazu beigetragen, die Reichweite des Wettbewerbs zu vergrößern und die Idee zu stärken, dass die Partnerschaft zwischen waterdrop® und der ATP nicht nur um Performance auf dem Platz geht, sondern auch um gemeinsame Erlebnisse und Kreativität abseits des Platzes.

tennisnet: Was waren die schrägsten Entwürfe, und wie viele Teilnehmer:innen gab es?

Murray: Einer der spannendsten Aspekte der Kampagne war die schiere Vielfalt und Originalität der Einreichungen.

Wir haben alles gesehen: von hoch konzeptionellen, künstlerischen Interpretationen von Tennis und den Marken über fließende Designs, inspiriert von Ballflugkurven und Match-Spannung, bis hin zu mutigen, unkonventionellen Farbpaletten, die die Grenzen der Sport-Ästhetik verschoben haben.

Insgesamt gingen 508 einzigartige Designs ein, was die Stärke der ATP x waterdrop® Community unterstreicht.

tennisnet: Wie wurde das Sieger-Design ausgewählt? Wie schwer ist diese Auswahl gefallen?

Murray: Der Auswahlprozess kombinierte Community Input und die Bewertung einer Jury, um sowohl kreative Authentizität als auch Markenpassung sicherzustellen.

Die Designs wurden anhand folgender Kriterien bewertet:

Originalität

Kreativität

Brand Fit (ATP und waterdrop®)

Realisierbarkeit in der Produktion

Ergebnisse des öffentlichen Votings, um der Community eine direkte Stimme im Prozess zu geben

Es war letztlich eine sehr herausfordernde Entscheidung, da viele Einreichungen durch ein hohes Maß an Kreativität und ein starkes Verständnis der Partnerschaft hervorstachen. Die finale Auswahl kam darauf an, das Design zu finden, das die Essenz beider Marken am besten einfängt und gleichzeitig die Perspektive der Community widerspiegelt sowie die Bewertungskriterien erfüllt.

© waterdrop Die waterdrop ATP Bottles in verschiedenen Ausführungen

tennisnet: Es gibt drei verschiedene Bottles. Welche Story erzählt das Design?

Murray: Die Kollektion erzählt die Geschichte der ATP Tour selbst.

Jede Bottle repräsentiert einen der ikonischen Spielbeläge:

Sand: Intensität, Ausdauer und Tradition

Rasen: Tradition, Eleganz und Geschwindigkeit

Hartplatz: Modernität, Power und globale Zugänglichkeit

Zusammen bilden sie eine visuelle Reise durch den ATP Tour-Kalender und verbinden Fans mit der Vielfalt der Tour, während waterdrop® zu einem natürlichen Teil dieser Reise wird. So können Fans ihre Hydration Reise basierend auf ihrem Lieblingsbelag wählen.

tennisnet: Wie hat sich das Thema Nachhaltigkeit durch waterdrop® auf der ATP Tour im vergangenen Jahr (weiter) entwickelt?

Murray: Im vergangenen Jahr ist Nachhaltigkeit zu einem deutlich sichtbareren und greifbareren Teil der ATP Tour Experience geworden.

Als offizieller Hydration Partner fokussiert sich waterdrop® darauf, Einweg-Plastikflaschen zu reduzieren und waterdrop's Hydration-Lösungen für Spieler und Fans zugänglicher zu machen. Wiederverwendbare Flaschen werden Top-Spielern zur Verfügung gestellt und durch Hydration Stationen auf dem gesamten Turniergelände unterstützt, sodass sowohl Athleten als auch Besucher:innen einfach nachfüllen und ihre Gewohnheiten überdenken können.

2025 haben diese Maßnahmen dazu beigetragen, den Verbrauch von Einweg-Plastikflaschen bei mehreren ATP-Events und den Australian Open zu reduzieren. Die BOSS Open in Stuttgart wurden dabei zum herausragenden Beispiel als vollständig einweg-plastikflaschenfreies Turnier.

Insgesamt lag der Fokus darauf, Nachhaltigkeit greifbar zu machen: weg vom Bewusstsein, hin zum Handeln, und sie zu einem Teil des alltäglichen Tennis-Erlebnisses zu machen.

© Getty Images waterdrop-Gründer Henry Murray

tennisnet: Welche praktischen Features hat die offizielle waterdrop® ATP Bottle?

Murray: Die offizielle waterdrop® ATP Bottle ist sowohl für professionelle Performance als auch für den Alltag konzipiert. Sie vereint funktionale Features wie doppelwandige Isolierung, um Getränke warm oder kalt zu halten, ein auslaufsicheres Design für Zuverlässigkeit auf dem Platz und langlebiges Edelstahl mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch Wiederverwendbarkeit. Details wie die ergonomische Form und die breite Öffnung machen sie sowohl in schnellen Matchsituationen als auch im Alltag einfach zu benutzen.

Ein Produkt, das den Anforderungen von Spitzensportler:innen gerecht wird, aber die gleiche Hydration Experience in den Alltag bringt.

tennisnet: Was sind die nächsten Turniere, bei denen waterdrop® als offizieller Hydration-Partner in Erscheinung tritt, und wird die offizielle ATP Bottle auch vor Ort erhältlich sein?

Murray: Bei allen ATP Tour-Events, bei denen waterdrop® als offizieller Hydration Partner vertreten ist, werden die Spieler im Rahmen ihres On-Court-Hydration-Setups mit den offiziellen ATP Tour Bottles ausgestattet.

Gleichzeitig sind die Bottles auch für Fans vor Ort erhältlich, sodass sie die gleiche Hydration-Experience wie die Spieler erleben können.

Zusätzlich werden die offiziellen ATP Bottles bei ausgewählten Turnieren als Teil der offiziellen ATP-Merchandise-Stores angeboten, wodurch ihre Verfügbarkeit über den Platz hinaus in die breitere Fan-Experience erweitert wird.

Sie werden bei den folgenden von waterdrop® gesponserten Turnieren erhältlich sein: