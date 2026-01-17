waterdrop und die Australian Open: Die Traumehe geht schon in das dritte Jahr

Schon zum dritten Mal in Folge ist waterdrop der offizielle Hydrations-Partner der Australian Open. Mit tennisnet kommt ihr günstiger an die begehrten Flaschen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 11:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev könnte für eine Überraschung sorgen

Grand-Slam-Turniere sind mit den ganzen Side-Events, Schaukämpfen und natürlich der Qualifikation längst dreiwöchige Veranstaltungen. Die von mehreren Hunderttausend Fans besucht werden. Eigentlich ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, ein derart großes Event nachhaltig zu gestalten. Aber eben nur fast. Denn die Australian Open und der offizielle Hydrations-Partner waterdrop zeigen nun schon im dritten Jahr, wie die Majors im Tennissport mit der Zeit gehen können. Und sollten. Und das auf allen Ebenen.

© Getty Images Gael Monfils spielt seine letzten Australian Open

Da wären etwa die Tennisfans in Melbourne, die an insgesamt 250 Labestationen kostenlos frisches Wasser von waterdrop zur Verfügung bestellt bekommen. Als besonderes Goodie können die Fans auf der Anlage im Melbourne Park auch personalisierte Flaschen von waterdrop erstehen. Im vergangenen Jahr waren es 2.400 solcher Erinnerungsstücke, die die Zuschauer mit nach Hause genommen haben.

Fritz, Svitolina und Hurkacz unter den waterdrop-Profis

Für Spieler, Coaches und die Mitarbeiter wird natürlich auch gesorgt, ein Angebot, das die Profis gerne annehmen. In der Player Area hat sich der Gebrauch von Einweg-Flaschen um sagenhafte 99 Prozent reduziert!

Die Verbindung zwischen Stars und Publikum funktionert über waterdrop bestens: Denn die waterdrop-Athleten Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Elina Svitolina oder Matteo Arnaldi haben 2025 gerne an den Hydrations-Stationen vorbeigeschaut.

© Getty Images Jasmine Paolini startet bei den Frauen als Nummer sieben

Mit der Kollektion von waterdrop-Flaschen für die Australian Open 2026 sind dann noch einmal neue Maßstäbe gesetzt worden, wie auch Henry Murray, der Chief Markering und Commercial Officer von waterdrop, erklärt. “Unsere Australian Open Bottles sind für viele mehr als nur Trinkflaschen. Wenn unsere Official Player Bottle auf dem Court genauso präsent ist wie in den Händen der Fans auf den Tribünen, wird sie zu einem echten Symbol dieses Turniers. Genau diese Verbindung aus Sport, Emotion und Erinnerung macht den Happy Slam für uns so besonders.”

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Melbourne seinen Spaß

Und, ganz wichtig: Mit dem Code “tennisnet13” bekommt Ihr bei waterdrop die Official Player Bottle und andere Artikel 13 Prozent billiger!