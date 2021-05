Wawrinka, Sinner, Murray, Berrettini und Co: Queen´s Club erwartet Traum-Starterfeld

Die Veranstalter des ATP-500-Events im Queen´s Club dürfen sich wohl auf ein großartiges Teilnehmerfeld freuen. Auf der Entry List scheinen unter anderem Jannik Sinner, Stan Wawrinka, Andy Murray und Matteo Berrettini auf.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 13:24 Uhr

Andy Murray wird 2021 wieder im Queen´s Club aufschlagen

Für Matteo Berrettini und Jannik Sinner könnte es in diesem Jahr zum Debüt im traditionellen Queen´s Club kommen - die beiden Italiener scheinen auf der Entry List des ATP-500-Events auf. Und ihnen dürfte in London starke Konkurrenz blühen, haben doch mit Diego Schwartman, Stan Wawrinka und Denis Shapovalov etliche weitere Topstars zugesagt.

"Ich habe viel über die cinch Championships in Queen´s Club gehört und wollte schon immer hier spielen", wird Berrettini von den Veranstaltern des ATP-500-Events zitiert. "Ich habe in 2021 einiges an gutem Tennis gezeigt und ich hoffe, dass ich mein bestes Spiel auch auf Rasen bringen kann. Wenn dem so ist, glaube ich, dass ich auf diesem Untergrund weit kommen kann", so der Top-10-Spieler.

Neben Wawrinka wird mit Andy Murray ein weiterer ehemaliger Grand-Slam-Sieger auf die ATP-Tour zurückkehren. Der Schotte hatte sich wie Wawrinka erst kürzlich dafür entschieden, die Sandplatzsaison frühzeitig zu beenden - und damit auch die French Open auszulassen - und sich stattdessen intensiv auf die Rasensaison vorzubereiten.

Die beiden Veteranen werden sich in Großbritannien also mit dem Jungspund Sinner messen, der für das Rasenevent indes nur positive Worte parat hat: "Ich bin wirklich aufgeregt, dort zu spielen. So viele großartige Spieler der Vergangenheit haben dort gewonnen, ich habe gehört, die Qualität der Rasenplätze soll dort großartig sein. Ich kann es kaum erwarten, auf ihnen zu spielen."

Das Traditionsturnier im Queen´s Club wird am 14. Juni seinen Start finden und nach einjährigem Intermezzo - das Turnier war 2020 aufgrund von COVID-19 abgesagt worden - wieder über die Bühne gehen. Die letzte Ausgabe 2019 hat Feliciano Lopez für sich entschieden, mit Andy Murray wird zudem ein mehrfacher Champion 2021 in London aufschlagen.