Wegen des Coronavirus: Comeback von Kei Nishikori hinter verschlossenen Türen

Die Davis-Cup-Partie zwischen Japan und Ecuador wird aufgrund des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 18:50 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori

Der Coronavirus hält auch den Tennissport nach wie vor in Atem. Nachdem in der vergangenen Woche bereits erste ITF-Events in China und ein Challenger-Finale in Italien aufgrund dieses Virus abgesagt worden waren, wird auch die Davis-Cup-Begegnung zwischen Japan und Ecuador Opfer des Coronavirus.

Der Länderkampf im japanischen Miki wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der internationale Tennisverband traf diese Entscheidung in Absprache mit dem japanischen Tennisverband sowie dem japanischen Gesundheitsministerium.

Kampf um Madrid

Somit wird Japans Superstar Kei Nishikori sein Comeback vor leeren Tribünen bestreiten. Der 30-Jährige wird in Miki sein erstes Match seit den US Open bestreiten - Ellbogenprobleme machten weitere Turnierauftritte nach dem letzten Grand-Slam-Event des Jahres unmöglich.

Der Sieger des am 6. und 7. März stattfindenden Ländervergleichs zwischen Japan und Ecuador sichert sich ein Ticket für die Davis-Cup-Endrunde in Madrid. Der Verlierer muss im September gegen den Abstieg spielen.