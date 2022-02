Weltrangliste: Daniil Medvedev würde Novak Djokovic mit Turniersieg in Acapulco überholen

Daniil Medvedev könnte am 28. Februar Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Wir stellen euch die sechs Szenarien dafür vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 10:31 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev könnte sich schon bald über Weltranglistenplatz eins freuen

Eines ist sicher: Sollte Daniil Medvedev am 27. Februar im mexikanischen Acapuclo den Titel in die Höhe stemmen, wird sich der Russe einen Tag später in der Weltrangliste auf Platz eins wiederfinden. Selbst ein Turniersieg in Dubai würde dem aktuellen Branchenprimus Novak Djokovic dann nicht genügen, um den 26-Jährigen weiterhin hinter sich zu lassen.

Medvedev wäre nach Yevgeny Kafelnikov und Marat Safin erst der dritte Russe, der offiziell als bester Spieler der Welt geführt wird. Bemerkenswert: Der letzte Spieler außerhalb der Big Four (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray und Rafael Nadal), der die Nummer eins innehatte, war Andy Roddick am 1. Februar 2004.

Die Ausgangslage

Am 21. Februar wird Djokovic in der Weltrangliste bei 8875 Zählern, Medvedev bei deren 8425 stehen. Bedingt wird dies dadurch, dass beiden Spielern die gesammelten Punkten vom australischen Sommer im Jahr 2020 wegfallen.

Da Djokovic am 28. Februar auch die Zähler seines Triumphs in Dubai 2020 verlieren wird, würde er selbst mit einem weiteren Turniersieg in den Vereinigten Arabischen bei 8875 Punkten stehenbleiben. Medvedev hat in dieser Woche hingegen nichts zu verteidigen und würde den Serben mit einem Turniersieg in Acapulco unabhängig von dessen Abschneiden in Dubai überholen.

Die weiteren Szenarien

Gemäß der ATP gibt es jedoch fünf weitere Szenarien, wie Medvedev auch ohne einen Turniersieg in Acpaulco die Führung im Ranking übernehmen würde.

Medvedev erreicht das Finale in Acapulco und Djokovic gewinnt nicht den Titel in Dubai.

Medvedev erreicht das Halbfinale in Acapulco und Djokovic verpasst das Finale in Dubai.

Medvedev erreicht das Viertelfinale in Acapulco und Djokovic verpasst das Halbfinale in Dubai.

Medvedev erreicht die zweite Runde in Acapulco und Djokovic verpasst das Halbfinale in Dubai.

Medvedev verliert in der ersten Runde in Acapulco und Djokovic verpasst das Viertelfinale in Dubai.

Die Konkurrenz

Bei einem Blick auf das Teilnehmerfeld in Acapulco wird ersichtlich, dass der Weg zum Turniersieg für Medvedev kein einfacher werden dürfte. Unter anderem kündigten Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal und Matteo Berrettini ihr Kommen an.

Djokovic wird sich in Dubai etwa mit Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner messen.

Der aktuelle Stand in der Weltrangliste