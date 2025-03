Weltranglisten: Tsitsipas wieder in Top 10, Kraus in Top 200

Stefanos Tsitsipas hat sich dank seines Dubai-Siegs wieder unter die besten zehn Spieler der Welt gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 20:32 Uhr

Tsitsipas kletterte dank der 500 Dubai-Punkte um zwei Plätze - von Rang elf auf neun. Und ist damit wieder in alten Sphären unterwegs: Von März 2019 bis Februar 2024 war der Grieche durchweg Top-Ten-Mitglied, bevor er sich verabschiedet hatte. Nun also die Rückkehr, auch dank eines neues Rackets. Und seine üblicherweise stärkste Saisonphase auf Sand steht erst noch an!

Auch Ben Shelton klettert um zwei Positionen auf Platz 12, ebenfalls eine persönliche Bestleistung. Die holt sich auch Tomas Machac dank seines Turniersieges in Acapulco, Platz 20 heißt es für ihn. Auch Denis Shapovalov (Platz 28) und Brandon Nakashima (Platz 33) machen kleinere und größere Sprünge. Ebenso Santiago-Sieger Laslo Djere (Platz 74, ein Sprung von 29 Plätzen).

Ganz oben hat sich indes nichts verändert, Jannik Sinner ist trotz Auszeit die Spitzenkraft, mit mehr als 3.000 Punkten Vorsprung vor Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Jan-Lennard Struff ist als Nummer 46 Deutschlands Nummer 2. Für Österreich ist Sebastian Ofner als Nummer 127 der Top-Mann. “Ofi” wird in Murcia auf die Tour zurückkehren.

Eva Lys bleibt Nummer 1 in Deutschland

Im WTA-Ranking gibt es nur wenig Bewegung. Merida-Siegerin Emma Navarro klettert um zwei Plätze auf Rang 8, Paula Badosa steht als Nummer 10 wieder unter den Top 10. Austin-Finalistin McCartney Kessler steht als Nummer 48 wieder unter den Top 50.

Merida-Finalistin Emiliana Arango steht als Nummer 80 erstmals unter den Top 100.

Deutschlands Nummer 1 ist nach wie vor Eva Lys (Platz 78) vor Laura Siegemund (Platz 84) und Tatjana Maria (Platz 87).

In Österreich macht Sinja Kraus wieder größere Sprünge: Nach ihrem ITF-Sieg in Macon klettert sie um 33 Positionen und ist aktuell die Nummer 191