Weltsportler des Jahres 2020: Rafael Nadal auf Platz zwei

Rafael Nadal hat sich bei der traditionellen Wahl der L´Équipe zum Weltsportler des Jahres 2020 nur dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geschlagen geben müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 19:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal mit seinem 13. Coupe de Mousquetaires

Seit 1980 kürt die französische Sportzeitung L´Équipe ihre Champions der Champions. In vier Kategorien: Die internationalen Wertungen für Frauen (seit 2012) und Männer sowie die jeweiligen nationalen Ergebnisse. Und man kann durchaus sagen, dass die Profis der ATP- und WTA-Tour im tennisverrückten Frankreich ganz gut abgeschnitten haben.

Andre Agassi war 1999 der erste Preisträger aus dem Tennissport, Roger Federer holte sich die Auszeichnung von 2006 an drei Mal in Folge. Rafael Nadal trug gleich vier Mal den Titel davon, zuletzt im vergangenen Jahr, das der spanische Matador als Weltranglisten-Erster abgeschlossen hat. 2020 blieb ihm diese Position versagt, Novak Djokovic überwintert als Branchenprimus. Dass dennoch Nadal als bester Tennisspieler auf Platz zwei der Abstimmung 2020 abschloss, mag mit dem 13. Titel des Linkshänders in Roland Garros zusammenhängen.

Der Sieg bei den Männern ging aber an Lewis Hamilton, der seit wenigen Tagen in seiner Heimat Großbritannien auch den Titel eines „Sir“ tragen darf. Hamilton hatte mit seinem siebenten Weltmeistertitel in diesem Jahr den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Bei den Frauen holte sich die norwegische Biathletin Marte Olsbu Roeiseland die Auszeichnung.

Die Sieger der Wahl der L´Équipe seit 2010

Jahr Siegerin Sieger 2020 Marte Olsbu Roeiseland (NOR/Biathlon) Lewis Hamilton (GBR/Formel 1) 2019 Simon Biles (USA/Turnen) Rafael Nadal (ESP/Tennis) 2018 Simon Biles (USA/Turnen) Marcel Hirscher (AUT/Ski Alpin) 2017 Katie Ledecky (USA/Schwimmen) Rafael Nadal (ESP/Tennis)/Roger Federer (SUI/Tennis) 2016 Simon Biles (USA/Turnen) Usain Bolt (JAM/Leichtathletik) 2015 Serena Williams (USA/Tennis) Usain Bolt (JAM/Leichtathletik) 2014 Katie Ledecky (USA/Schwimmen) Reanud Lavillenie (FRA/Leichtathletik) 2013 Serena Williams (USA/Tennis) Rafael Nadal (ESP/Tennis) 2012 Serena Williams (USA/Tennis) Usain Bolt (JAM/Leichtathletik) 2011 nicht vergeben Lionel Messi (ARG/Fußball) 2010 nicht vergeben Rafael Nadal (ESP/Tennis)