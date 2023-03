Wer ist denn jetzt der beste Aufschläger aller Zeiten?

Da war und ist in den sozialen Medien mal wieder einiges los. Der französische Star-Coach Patrick Mouratoglou setzte den Australier Nick Kyrgios an die Spitze der besten Aufschläger im Tennis aller Zeiten. Nun stehen die Tasten und Smartphones seit einigen Tagen nicht mehr still. Und es ist eine illustre Runde, die dieses Thema diskuttiert.

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 23:39 Uhr

Mal wieder brachte Patrick Mouratogloue den Stein ins (virtuelle) Rollen: In einem in den sozialen Medien geteilten Video stufte Mouratoglou Nick Kyrgios auf Platz eins der besten Aufschläger aller Zeiten ein, wobei John Isner, Roddick, Ivo Karlovic und Pete Sampras seine Top 5 in dieser Reihenfolge komplettierten.

Es folgte – wenig überraschend – Einspruch gegen die Liste des Ex-Coachs von Serena Williams. "Winning Ugly"-Legende Brad Gilbert teilte seine Einschätzung mit, dass Pete Sampras höher eingestuft werden sollte. Auch hält Gilbert es für fragwürdig, dass Spieler wie Boris Becker und Goran Ivanisevic in der Liste des Franzosen gar nicht auftauchen.

Es folgte der Auftritt von Andy Roddick. Er antwortete auf Gilberts Post mit der Behauptung, sein Aufschlag sei nicht besser als der von Sampras und Ivanisevic, wie von Mouratoglou in die Welt posaunt. Der US-Open-Sieger von 2003 lobte zudem den Australier Wayne Arthurs in der Disziplin der großen Aufschläger.

Ljubicic macht sich für seinen Landsmann stark

Gilbert antwortete wiederrum mit einer Liste der besten Server aus verschiedenen Epochen, wobei Sampras, Becker und Ivanisevic seine drei besten Server aus den 1980er und 90er Jahren waren. In den 2000er Jahren hatte er Roger Federer, Andy Roddick und Ivo Karlovic unter seinen Top Drei. Federer schaffte es bei Gilbert von 2010 bis 2020 auch auf den dritten Platz hinter Kyrgios und Isner.

Ein weiterer großer Name, der mit Mouratoglous Liste nicht einverstanden war, ist Federers ehemaliger Trainer Ivan Ljubicic. Der Kroate sieht seinen Landsmann Goran Ivanisevic als besseren Aufschläger als jeden der fünf Spieler auf der Liste des Franzosen.

Mouratoglou antwortete auf Ljubicics Behauptung, indem er sich fragte, wer Platz machen würde, um entweder Ivanisevic oder Federer unterzubringen.

