"Werde nicht aufgeben" - Juan Martin del Potro vor vierter Knie-Operation

Es wird und wird nicht besser: Juan Martin del Potro hat bekannt gegeben, dass er erneut am Knie operiert werden muss.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 12:53 Uhr

Werden wir Juan Martin del Potro noch mal auf einem Tennisplatz sehen? Keiner weiß es - doch der Argentinier kämpft weiter um sein Comeback. Auch wenn er sich dafür erneut unters Messer legen muss, wieder mal wegen seines Knies.

"Ich bin aktuell in Chicago bei Dr. Jorge Chahla, und die News ist die, dass ich morgen eine weitere Operation an meinem Knie haben werde", schrieb del Potro am Montagabend auf Instagram.

Del Potro: "Der Schmerz ist immer noch da"

Delpo hatte sich im Herbst 2018 einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen, im Sommer 2019 dann erneut. Es folgten drei Operationen - allesamt ohne die gewünschte Verbesserung, auch wenn der US-Open-Champ aus 2009 immer mal wieder auf dem Trainingsplatz gesichtet wurde. "Wir haben es mit konservativer Therapie versucht, aber der Schmerz ist immer noch da", schrieb er weiter über den aktuellen Stand. Sein Arzt wisse, dass er wieder Tennis spielen und an den Olympischen Spielen teilnehmen wolle, "daher haben wir uns verständigt, dass die Operation so schnell wie möglich erfolgen soll."

Die letzten Wochen seien nicht einfach für ihn gewesen, so del Potro weiter. "Nach dem Tod meines Vaters ist alles so schwer. Aber ich spüre auch die Kraft, die er mir von oben schickt." Es habe den Tag gegeben, an dem er morgens aufgewacht sei und den Arzt angerufen habe. "Ich wusste, dass ich es weiter probieren muss."

Er hoffe, dass er die schmerzhafte Lage überkomme, "ich werde nicht aufgeben", versprach er und bedankte sich bei seinen Fans für die vielen Nachrichten.

Delpo will auf dem Tennisplatz zurücktreten

Del Potro hatte fast seine gesamte Karriere hinweg mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, vor allem an den Handgelenken. Nach diversen Operationen, vor allem am linken Handgelenk, hatte er es nach seinem letzten Comeback zu Silber bei den Olympischen Spielen in Rio in 2016 gebracht und es 2018 noch mal ins Finale der US Open geschafft.

Seine Grenze zum Rücktritt habe er schon mehrfach überschritten, hatte del Potro im November 2020 erzählt, diese sei schon bei der dritten Handgelenks-OP erreicht gewesen, dann bei der zweiten und dritten Knie-OP. "Glücklicherweise habe ich es nicht getan", sagte er über ein eventuelles Karriereende. Er wolle auf dem Tennisplatz zurücktreten, auch wenn er sich dafür weiterhin belügen müsse.