Werden die australischen Fans Novak Djokovic feiern?

Nach den Kalamitäten zu Beginn des Jahres 2022 geht Novak Djokovic ab dem 01. Januar 2023 in Adelaide erstmals wieder bei einem Tennisturnier in Australien an den Start. Die Reaktionen der Fans auf den Rückkehrer werden hoffentlich positiv ausfallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2022, 14:55 Uhr

© Getty Images Jubelt Novak Djokovic auch wieder mit den australischen Fans?

Von einem leichten Aufgalopp für Novak Djokovic bei dessen Rückkehr nach Australien zu sprechen, wäre angesichts des Starterfeldes beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide ein völlig falscher Ansatz. Daniil Medvedev hat da ebenso genannt wie Andrey Rublev oder Félix Auger-Aliassime, auch Holger Rune, Jannik Sinner, Denis Shapovalov oder Dominic Thiem geben sich ab dem Neujahrstag 2023 das erste von zwei Events in der Hauptstadt des Bundesstaates South Australia.

Als Favorit geht Djokovic dennoch ins Rennen, ungeachtet der beiden nicht aussagekräftigen Auftritte bei der World Tennis League in Dubai gegen Alexander Zverev und Sebastian Ofner. Das letzte Wettkampfmatch hat der Serbe schließlich souverän für sich entschieden, im Endspiel der ATP Finals in Turin gegen Casper Ruud.

Tiley freut sich auf Djokovic

Die Vorfreude des 21-maligen Grand-Slam-Champions war schon in Dubai hörbar. „Über die Jahre war es mir vergönnt, sehr stark in Australien zu starten. Und ich liebe es dort zu spielen“, schickte Djokovic seinem Abflug nach Down Under ein paar warme Worte voraus. „Nach dem, was früher in diesem Jahr passiert ist, hoffe ich, dass ich von den Fans nett empfangen werde. Und dass mir das hilft, gutes Tennis zu spielen.“

Stimmt, da war doch was: Anfang 2022 war Djokovic ungeimpft in Australien gelandet, in der Annahme, er würde eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme am ersten Major des Jahres bekommen. Dem war bekanntlich nicht so, Djokovic musste unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Nicht ganz unbeteiligt am damaligen Schlamassel war Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia. Der jetzt aber davon überzeugt ist, dass seine Landsleute dem Rekord-Champion von Melbourne gebührend Respekt erweisen. „Wir heißen ihn zurück in Australien willkommen“, erklärte Tiley am heutigen Dienstag. „Ich habe großes Vertrauen in die australische Öffentlichkeit. Und ich habe großes Vertrauen in die Fans, dass sie so reagieren, wie wir hoffen, dass sie reagieren.“