Wesley Koolhof - ein großer Doppler geht in Rente

Wesley Koolhof hat seine herausragende Karriere am Donnerstag in Turin mit einer Niederlage im letzten Match der Gruppenphase beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 15:23 Uhr

© Getty Images Wesley Koolhof am Donnerstag in Turin

Wesley Koolhof ist zu den ATP Finals in Turin sicherlich noch einmal mit hohen Ambitionen angereist. Gemeinsam mit Partner Nikola Mektic hat der Niederländer die beiden jüngsten 1000er-Turniere in Shanghai und Paris-Bercy gewonnen, dazwischen auch noch das Endspiel in Basel erreicht. Nun heißt es aber schon nach der Gruppenphase Abschied nehmen - im Fall von Koolhof für immer.

Denn das an Position drei gesetzte Paar unterlag den Wimbledon-Champions Harri Heliovaara und Henry Patten in einem dramatischen Match mit 6:4, 3:6 und 10:12 und ist damit ausgeschieden. Unabhängig vom Ausgang der abendlichen Partie zwischen den Paarungen Purcell/Thompson gegen Granollers/Zeballos.

“Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Karriere so beende, habe offensichtlich gemischte Gefühle”, erklärte Koolhof bei seiner Verabschiedung auf dem Court. “Es war eine Freude, während der letzten 20 Jahre auf der Tour zu spielen.” Der besondere Dank gin auch an Partner Nikola Mektic. “Es war mein Traum, meine Karriere hier in Turin zu beenden. Ich bin also sehr dankbar und froh. Auch wenn wir es heute nicht geschafft haben.” Mit Mektic hatte Koolhof 2020 in London ja auch schon den Titel bei den ATP Finals geholt.

Insgesamt stehen 21 Championships in der Bilanz von Wesley Koolhof. Den größten Triumph erreichte er mit Neal Skupski, nämlich im vergangenen Jahr in Wimbledon.