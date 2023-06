Roland Garros: Wie stark ist Novak Djokovic wirklich?

Die bisherigen Auftritte von Novak Djokovic in Paris geben viele Rätsel auf. Licht und Schatten wechseln sich ab. Die Ergebnisse stimmen bis jetzt immerhin. Aber kann der Superstar wirklich um den Titel mitspielen? Zweifel sind angebracht.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 19:35 Uhr

Novak Djokovic

Zunächst einmal muss man klar sagen: Novak Djokovic steht im Achtelfinale der French Open. In den ersten drei Matches hat er keinen Satz abgegeben. Zählt damit aber auch automatisch zu den Favoriten? Dazu muss man seine Matches genauer unter die Lupen nehmen.

Gegen Novak Djokovic als Top-Favorit sprechen in den bisherigen Matches des Serben immer wieder Ballwechsel oder auch längere Phasen, in denen der aktuelle Australian Open-Sieger nicht richtig fit wirkt. Dann scheint er sich körperlich zu quälen und froh zu sein, wenn er beim Seitenwechsel auf seinem Stuhl Platz nehmen darf. Sein Arm scheint dabei nicht das Problem zu sein. Sobald er einigermaßen zum Ball steht, schlägt er präzise und konsequent. Eher die Beine bereiten seinen Fans sorgen.

Droht ihm ein Thiago Seyboth Wild?

Was würde in so einer Situation passieren, wenn er auf einen topfitten Sandplatz-Experten trifft, der seine Chance sieht - und an diese auch zu hundet Prozent glaubt? Ähnlich wie Thiago Seyboth Wild gegen Daniil Medvedev…

Auf der anderen Seite erinnern die Djokovic-Auftritte in Paris 2023 auch an seine Perfomance bei den Australia Open 2023. Auch hier hatte man in der ersten Woche des Turniers den Eindruck, der Serbe schwächelt und muss vielleicht sogar aufgeben. Das Ergebnis ist bekannt: Grand-Slam-Sieg mit einer zum Schluss erdückenden Dominanz. Angeblich behinderte ihn an Anfang ein drei Zentimeter großer Riss am Oberschenkel. Auch nicht gerade schmeichelhaft für die Konkurrenz.

Nach seinem Sieg in der dritten Runde in Paris gegen Davidovich Fokina wollte Djokovic von einer konkreten Verletzung nichts wissen, sagte lediglich, dass er sich „nicht gut gefühlt habe“ und dass seine „Beine einfach nicht da“ waren.

Was fraglos wieder da ist: Das Rätsel Novak Djokovic. Und allzu oft hat man schon erlebt, wie dieses Rätsel endet: Mit dem Siegerpokal in den Händen von Novak Djokovic.

