Wie viel Kraft hat Jordan Thompson nach dem Triple noch?

Jordan Thompson hat in Los Cabos sowohl das Einzel wie auch das Doppel an der Seite von Max Purcell gewonnen. Am Finaltag musste der Australier dafür aber dreimal ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 17:23 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson durfte in Los Cabos erstmals einen Einzel-Titel bejubeln

Wer auch immer der Qualifikanten in Acapulco Jodan Thompson als Erstrundengegner zieht, der wird sich der Frage stellen müssen, was beim Australier überwiegt: Die Euphorie über den ersten Einzel-Titel mit dem Finalsieg über Casper Ruud, dem Thompson gleich auch noch zwei Doppel-Erfolge und damit das Paarlauf-Championat in Los Cabos gemeinsam mit Max Purcell folgen loeß? Oder die Erschöpfung, die Thompson spüren muss, nachdem er insgesamt mehr als zwölf Stunden lang Turniertennis geboten hat?

Zunächste einmal lässt sich am Beispiel Thompson aktuelll genau das geradezu beispielhaft nachvollziehen, was immer wieder mal beklagt wird. Wie etwa von Alexander Bublik nach dessen Triumph in Montpellier: Es bleibe keine Zeit, seine Erfolge zu feiern. Thompson konnte ja wirklich kaum den Zweisatz-Sieg gegen Casper Ruud im Einzel genießen, er musste danach noch zweimal mit Purcell in die Bütt. Aber vielleicht haben die beiden Australier ja gemeinsam einen Flug nach Acapulco gebucht. Purcell trifft dort zum Auftakt auf Frances Tiafoe.

Thompson ist ein Meister der Comebacks

Andererseits sind aus Los Cabos ja wie bei allen Events deutlich mehr Verlierer als Sieger abgereist, die schon auf die nächste Chance brennen. In Acapulco unter anderem die Thompson-"Opfer" Alexander Zverev (wurde gegen Landsmann Daniel Altmaier gelost) und eben auch Casper Ruud, der es in Runde eins mit Christopher Eubanks zu tun bekommt.

Um Jordan Thompson, der am morgigen Montag mit Platz 32 so hoch wie noch nie zubor in den ATP-Charts notiert sein wird, muss man sich eher keine großen Sorgen machen. Im Zweifel muss halt wieder ein großes Comebakc her. So wie in Los Cabos gegen Alex Michelsen, gegen der der 29-Jährige mit 0:6, 1:4 und 0:40 zurücklag. Oder so wie gegen Rafael Nadal in Brisbane, als Thompson nach Abwehr von zwei Matchbällen das Comeback des großen Matadors für´s Erste beendete.