Wildcards in Monte Carlo: Nur Musetti mit guten Aussichten

Drei Nachwuchshoffnungen und ein Franzose haben die Wildcards für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo abgestaubt. Die besten Aussichten hat wohl der italienische Teenager Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 20:44 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Lucas Pouille hat Probleme, wieder in Tritt zu kommen

Holger Vitus Nodskov Rune wird also auch dem ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auf ewig treu verbunden bleiben. Dann, wenn der aktuell 17-jährige Däne erwartungsgemäß auf Position eins der ATP-Weltrangliste geprescht ist. So hat es der Junior vor kurzem in einem Interview angekündigt. Und sich darüber beschwert, dass er aus einem Land mit wenig Tennistradition und keinen Turnieren komme, somit bei der Vergabe der Wildcards hinten runter falle.

Nun: Nach Buenos Aires, Santiago und Marbella hat also auch der Monte Carlo Country Club dem Werben von Runde nicht widerstehen können, der aktuellen Nummer 321 der Welt einen fixen Platz im Tableau zugewiesen. Runde trifft im skandinavischen Duell auf den Norweger Casper Ruud.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Musetti in dieser Woche im Viertelfinale

Bei Lorenzo Musetti sieht die Sache schon ein wenig anders aus. Der 19-jährige Italiener nimmt seine Wildcard gerne mit, hat aber mit dem Halbfinale in Acapulco (Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas) und dem Viertelfinale in dieser Woche in Cagliari (Ausscheiden gegen Laslo Djere) auf Männer-Ebene schon bewiesen, dass er mithalten kann. Mit Aslan Karatsev wartet aber gleich mal ein spannender Test auf Musetti.

Was natürlich auch für Lucas Pouille gilt, der ebenfalls im Hauptfeld mitspielen darf. Die Rückkehr nach langer Verletzungspause gestaltet sich für den Franzosen aber extrem schwierig, als erste Aufgabe in Monte Carlo wartet Guido Pella.

Die vierte und letzte Wildcard hat Lokalmatador Lucas Catalina abgestaubt. Der Monegasse kennt seinen Gegner allerdings noch nicht, er trifft auf einen Qualifikanten.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo