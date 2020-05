Will Washington es Anfang August wirklich wagen?

Der Besitzer des kombinierten ATP- und WTA-Events in Washington, plant sein Turnier zum im Kalender fixierten Termin Anfang August auszutragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2020, 17:30 Uhr

© GEPA Pictures Gibt es für John Isner vielleicht doch ein Heimturnier in Washington?

Noch steht der 13. Juli als jenes Datum, bis zu dem es auf keinen Fall eine Wiederaufnahme des professionellen Tennisbetriebs geben wird. Nach den Entwicklungen der letzten Wochen ist aber eher davon auszugehen, dass die Spieler noch länger warten müssen, bis sie wieder ihrer regulären Erwerbstätigkeit nachgehen können. Denn, so der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann vor ein paar Tagen gegenüber tennisnet.com: „Es macht ja nur Sinn, alle Touren wieder gleichzeitig in Schwung zu bringen.“ Wenn etwa nur einzelne ATP-Turniere, nicht aber auch die ganze Palette an ITF-Events stattfände, dann würde sich die finanzielle Kluft zwischen den Topspielern und jenen in den unteren Regionen weiter vergrößern.

Ob Mark Ein, der Besitzer des kombinierten ATP- und WTA-Events in Washington, auf solche Bedenken Rücksicht nimmt, darf indes bezweifelt werden. Ende vergangener Woche jedenfalls wandte sich Ein an eine Gruppe von Leuten, die bereits Tickets für das diesjährige Turnier gekauft haben. Und verbreitete Optimismus. Auch in Sachen Fanbeteiligung.

Kyrgios gewinnt in Washington 2019

„Die Chancen darauf, Anfang August jeden Abend 7.500 Zuschauer bei uns zu haben, ist außerordentlich gering“, so Ein. Aber: „Wir haben uns auf Szenarien fokussiert, bei denen wir hoffen können, dass wir mit irgendeiner Anzahl von Fans spielen können. Wir denken da an Hunderte anstelle von Tausenden.“ Für Titelverteidiger Nick Kyrgios würde wohl wichtig sein, dass gerade jene Fans wieder im Stadion sind, die dem Australier vor seinen Matchbällen gegen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev Hinweise gegeben hatten, wohin er aufschlagen solle.

Daran denkt Mark Ein aber wohl noch nicht. „Es wäre unglaublich aufregend. Wir sind das einzige Männer-Event im Kalender, San Jose auf Seiten der Frauen. Wir werden sehen, ob man da zu einer Lösung kommt. Aber das wäre das erste richtig große Comeback-Turnier in der Tenniswelt. In der Woche danach sieht es allerdings schon wieder düster aus: Das WTA-Premier-5-Turnier in Montreal ist bereits abgesagt, selbiges droht wohl auch dem ATP-Masters-1000-Event in Toronto.

Dass die ATP einem singulären Event im August ihren Segen erteilt - noch dazu, wo die ausländischen Spieler wohl davor in Quarantäne müssten - erscheint zum jetzigen Zeitpunkt äußerst unwahrscheinlich.