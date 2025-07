Wimbledon: 100 and counting - Novak Djokovic schreibt weiter an seiner Legende

Ein historischer Sieg auf dem "Heiligen Rasen" - und kein Ende in Sicht: Novak Djokovic setzt seine Rekordreise munter fort.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 23:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic feierte am Samstag seinen 100. Sieg

Am Samstag war es wieder einmal so weit: Novak Djokovic hat sich zum x-ten Mal in den Tennis-Annalen verewigt. Der ungefährdete Dreisatzsieg über seinen Landsmann Miomir Kecmanovic markierte für den Serben den 100. Matcherfolg beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. “100 Siege, das klingt sehr historisch für mich. Ich bin dankbar für jedes Stück Geschichte, das ich bei meinem Lieblings-Turnier schreiben kann”, meinte der 38-Jährige nach dem Match.

Vor Djokovic hatten im All England Club nur Martina Navratilova (120) und Roger Federer (105) die magische Marke von 100 Siegen erreicht. “Ich bin sehr dankbar, in dieser Position zu sein. Tennis hat mir unglaubliche Dinge geschenkt, ich sehe das nicht als selbstverständlich an”, erklärte der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der im Südwesten Londons die Australierin Margaret Court hinter sich lassen und zum alleinigen Major-Rekordhalter aufsteigen könnte.

Djokovic jagt persönlichen Rekord

Sollte Djokovic am kommenden Sonntag tatsächlich in Wimbledon triumphieren, würde er zu seinem langjährigen Rivalen Federer aufschließen. Noch ist der Schweizer mit acht Titeln Solo-Rekordchampion bei den Männern. Die Marke von Federers 105 Wimbledon-Siegen wird Djokovic in diesem Jahr hingegen definitiv nicht mehr erreichen.

Einen persönlichen Rekord könnte Djokovic in den Tagen von Wimbledon hingegen noch brechen: Bei den French Open fuhr der Serbe im Laufe seiner Karriere 101 Siege ein, mit einem Achtelfinalerfolg über Alex de Minaur würde er diese Marke egalisieren. In einem möglichen Viertelfinale (gegen Marin Cilic oder Flavio Cobolli) könnte Djokovic mit seinem 102. Sieg dann hinsichtlich der Matcherfolge einen neuen Bestwert auf Major-Ebene aufstellen.

Zum Vergleich: Bei den Australian Open, die mit zehn Turniersiegen an und für sich sein bestes Grand-Slam-Turnier sind, hält Djokovic bei 99 Siegen. In New York bei den US Open durfte der Ausnahmekönner bislang 90-mal jubeln. Und angesichts seines Vorhabens, mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2028 zu spielen, scheint es nicht ausgeschlossen, dass Djokovic am Ende seiner Karriere bei allen vier Major-Events die Schallmauer von 100 Erfolgen bricht.