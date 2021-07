Wimbledon 2021: Ash Barty und Barbora Krejcikova fixieren Achtelfinalduell

Ash Barty und Barbora Krejcikova stehen beim Wimbledon-Turnier 2021 im Achtelfinale. Die Australierin besiegte Katerina Siniakova in zwei Sätzen, Krejcikova hingegen rang Anastasia Sevastova in einem Thriller nieder.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 21:03 Uhr

Ash Barty steht im Achtelfinale von Wimbledon

Für Ash Barty ist das Wimbledon-Turnier der erste Auftritt nach ihrem bitteren Walkover bei den French Open vor wenigen Wochen, als eine Verletzung die Australierin bereits in der zweiten Runde stoppte. An der Church Road präsentiert sich die Weltranglistenerste nun aber wieder topfit, nach einem umkämpften Auftaktsieg montierte Barty zuletzt Anna Blinkowa in zwei Sätzen ab.

Auch in der dritten Runde gab sich die Führende in den WTA-Charts keine Blöße. Gegen die Tschechin Katerina Siniakova holte sich Barty den ersten Durchgang mit 6:3 und schaffte im zweiten Satz gleich zu Beginn das frühe Break. Zwar wackelte die Weltranglistenerste im Finish der Partie gewaltig, mit 7:5 im zweiten Satz buchte die Australierin schließlich aber doch ihr Ticket fürs Achtelfinale, in dem es nun gegen Barbora Krejcikova.

Krejcikova muss sich strecken

Die Tschechin, die erst vor wenigen Tagen vollkommen überraschend die French Open gewinnen konnte, bewies in ihrem Drittrundenduell mit Anastasia Sevastova starke Nerven. Nachdem der erste Durchgang mit 7:1 im Tiebreak an Krejcikova gegangen war, konterte Sevastova mit 6:3. Im Entscheidungssatz hatte die French-Open-Siegerin dann aber den längeren Atem und sicherte sich mit 7:5 das Achtelfinalticket.

