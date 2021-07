Wimbledon 2021: Finale! Matteo Berrettini schlägt Hubert Hurkacz in vier Sätzen

Matteo Berrettini steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. Der Italiener schlug Hubert Hurkacz im Semifinale in vier Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 17:18 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale

So nah können Freud und Leid im Tennissport beieinander liegen: Vor zwei Tagen hatte Hubert Hurkacz auf dem Centre Court von Wimbledon noch Roger Federer geschlagen, nicht einmal 48 Stunden später musste sich der Pole auf dem wohl prestigeträchtigsten Tennisplatz der Welt Matteo Berrettini im Halbfinale in vier Sätzen geschlagen geben.

Dabei führte Hurkacz im ersten Satz sogar mit 3:2, danach diktierte Berrettini das Spielgeschehen aber beinahe nach Belieben: Sage und schreibe elf Games in Folge gingen an den 25-Jährigen, der sich somit nicht nur den ersten Satz sicherte, sondern im zweiten Durchgang sogar die Höchststrafe verteilte.

Berrettini im Finale gegen Djokovic oder Shapovalov

Im dritten Akt stemmte sich Hurkacz, der neben Federer an der Church Road auch Daniil Medvedev ausgeschaltet hatte, noch einmal nach Kräften gegen die Niederlage und entschied diesen im Tiebreak sogar für sich. Letztlich sollte dieser Satzgewinn für den 24-Jährigen aber nur einen kurzen Hoffnungsschimmer darstellen.

Denn im vierten Abschnitt gelang Berrettini ein schnelles Break zum 1:0. Dieses ließ sich der Römer, der die Ballwechsel insbesondere mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand dominierte und dementsprechend kein einziges Break seines Kontrahenten zuließ, anschließend auch nicht mehr nehmen.

Nach etwas mehr als 2:30 Stunden Spielzeit verwandelte Berrettini seinen zweiten Matchball zum letztlich ungefährdeten 6:3, 6:0, 6:7 (3) und 6:4-Erfolg. Der Italiener steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. In diesem bekommt er es am Sonntag mit Novak Djokovic oder Denis Shapovalov zu tun.

