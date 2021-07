Wimbledon 2021 Junioren: Max Rehberg schlägt amtierenden French-Open-Sieger

Max Rehberg setzte sich in Wimbledon in der ersten Runde der Junioren in drei Sätzen gegen den amtierenden French-Open-Sieger Luca Van Assche durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 17:26 Uhr

© Getty Images Max Rehberg feierte in Wimbledon einen tollen Erfolg

Tolles Ergebnis für den deutschen Junior Max Rehberg: Der 17-Jährige gewann seine Erstrundenpartie in Wimbledon gegen den amtierenden French-Open-Sieger und Führenden der ITF-U18-Weltrangliste Luca Van Assche mit 7:6 (6), 2:6 und 6:3.

Nach dem Auftakterfolg bekommt es Rehberg in der zweiten Runde mit Patrick Brady oder Adam Jurajda zu tun.

