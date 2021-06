Wimbledon 2021: Kleine Ursache, große Wirkung

Sollte einer der Topspieler kurz vor Wimbledon zurückziehen - der Status von Dominic Thiem ist ungeklärt -, ergäbe das in der Auslosung für das Wimbledon-Turnier einigermaßen gravierende Auswirkungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 09:43 Uhr

Novak Djokovic und dann ganz lange niemand. Auch wenn hinsichtlich des Favoriten für das Wimbledon-Turnier 2021 in der Tennisszene Einigkeit zu herrschen scheint (Alexander Zverev und Coach Jan de Witt haben dies zuletzt in HalleWestfalen sinngemäß so formuliert): Bei den offiziellen Setzlisten kann der All England Lawn Tennis Club ja schlecht ein paar Zeilen freilassen. Und dann erst mit Daniil Medvedev, der Nummer zwei, fortsetzen.

Wie in Roland Garros gesehen, können kleine Verschiebungen in der Reihenfolge im Tableau durchaus große Wirkung entfalten: So hat der spätere Champion Djokovic schon im Halbfinale das Vergnügen mit Rafael Nadal gehabt, der in Paris als Nummer drei ins Rennen gegangen war.Müßig darüber zu spekulieren, ob Nadal in der Vorschlussrunde um eine Nuance leichter zu besiegen ist als im Endspiel auf dem Court Philippe-Chatrier. Andererseits: Letzteres steht noch aus.

Bautista Agut und Auger-Aliassime könnten profitieren

Nadal allerdings fehlt in Wimbledon, was, Stand jetzt, Stefanos Tsitsipas auf Platz drei und Dominic Thiem auf Position vier vorsieht. Allerdings steht das Go im Falle von Thiem noch aus. Und ein eventueller Rückzug des regierenden US-Open-Champions hätte für einige Spieler doch gravierende Folgen. Allen voran Alexander Zverev. Der würde dann nämlich eine Gruppe hochrutschen - und könnte frühestens im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen. Wenn er überhaupt in die Hälfte des Serben gelost wird. In Roland Garros hat Zverev das Feld ja von unten aufgeräumt.

Nächster Nachrücker wäre Roberto Bautista-Agut, dann die Nummer acht. Dass der Spanier auf Rasen in London gut spielen kann, hat er mit dem Halbfinal-Einzug 2019 unter Beweis gestellt, als Achter bleiben ihm die Top Vier bis zum Viertelfinale erspart. Noch ein Profiteur eines Rückzugs könnte Félix Auger-Aliassime werden. Der käme nämlich als Nummer 16 ins Gespräch. Und würde den Top-Leuten frühestens im Achtelfinale begegnen können. Und umgekehrt. Eine Partie in Runde drei gegen den auf Rasen zuletzt so starken Kanadier kann keiner gebrauchen.