Wimbledon 2025: Ofner scheitert in Runde drei an Dimitrov

Sebastian Ofner ist mit einem 3:6, 4:6, 6:7 (0) gegen Grigor Dimitrov aus dem Wimbledon-Turnier 2025 ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 18:16 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner hat ein gutes Wimbledon-Turnier 2025 gespielt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Schade. Aber dennoch wird Sebastian Ofner das Wimbledon-Turnier 2025 als ein gutes in Erinnerung bleiben. Denn immerhin konnte sich der Steirer mit Siegen gegen Hamad Medjedovic und Tommy Paul in Runde drei spielen. Dort musste sich Ofner aber dann doch Grigor Dimitrov geschlagen geben. In den ersten beiden Sätzen war der Bulgare auf dem Court 3 der überlegene Spieler, im dritten Durchgang führt Ofner gleich zu Beginn mit einem Break. Musste dieses aber umgehend wieder abgeben. Im Tiebreak spielte Dimitrov dann groß auf. In der nächsten Runde wird der Routinier auf Jannik Sinner treffen.

Sinner hatte im ersten Match des Tages auf dem Centre Court mit Pedro Martinez keine Probleme, gewann glatt mit 6:1, 6:3 und 6:1. Der Südtiroler bleibt damit weiterhin ohne Satzverlust. Im einzigen anderen Match, das am Samstag komplett über die Bühne gegangen ist, gewann Flavio Cobolli gegen Jakub Mensik überraschend glatt mit 6:2, 6:4 und 6:2.

Dimitrov gegen Ofner mit fast perfektem Tiebreak

Sebastian Ofner wird nun erst einmal wieder zurück auf Sand gehen. Das sollte auch aus gesundheitlicher Sicht ein guter Schritt für den 29-Jährigen sein. Denn das Spiel auf Rasen belastet seine operierten Fersen doch mehr als jenes auf anderen Belägen. In der ATP-Weltrangliste verbesserte sich Ofner jedenfalls mit seinen Punkten aus Wimbledon wieder um 26 Plätze auf Position 139.

Das Match gegen Dimitrov war von der Anlage her ein komplett anderes als jenes gegen Paul - wiewohl es auf demselben Platz ausgetragen wurde: Aber während der US-Amerikaner hauptsächlich über seine Power kommt, bietet Dimitrov eben auch Schnittvarianten wie kaum ein anderen Spieler auf der Tour an. Und wenn am Ende auch noch ein fast perfektes Tiebreak folgt, dann setzt sich eben doch der favorisierte Spieler durch.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon