Wimbledon 2021: Koepfer sicher in Runde zwei, Otte muss nachsitzen

Dominik Koepfer ist in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-62. aus Furtwangen bezwang am Montag den an Position 27 gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka hochverdient 6:4, 7:6 (3), 6:2.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 23:01 Uhr

Auf Koepfer, der vor zwei Jahren beim Rasen-Klassiker in London als Wildcard-Starter erstmals auf der großen Bühne aufgetrumpft hatte, wartet nun entweder Landsmann Daniel Masur (München) oder Kwon Soonwoo aus Südkorea.

Der Kölner Oscar Otte legte bei seinem Debüt im Wimbledon-Hauptfeld mit aufoperungsvollem Kampf einen Fünfsatz-Krimi gegen den Franzosen Arthur Rinderknech hin, muss aber am Dienstag Überstunden schieben. Wegen Dunkelheit wurde das Match beim Stand von 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (5), 9:9 aus Sicht des deutschen Qualifikanten unterbrochen. Auch die Partie zwischen Masur und Sonwoo wird am Dienstag beim Stand von 7:6 (2) für den Münchner fortgesetzt.

Auch der Karlsruher Yannick Hanfmann stand erstmals im Wimbledon-Hauptfeld, unterlag aber dem Tschechen Jiri Vesely mit 1:6, 5:7, 6:7 (5:7). Auch im fünften Anlauf gelang Hanfmann kein Sieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld.

In Wimbledon war Hanfmann bislang nur dreimal in der Qualifikation angetreten und jedes Mal gescheitert. Bei der letzten Ausgabe des Londoner Grand-Slam-Turniers vor der Corona-Zwangspause hatte Vesely 2019 in der ersten Runde schon den deutschen Topspieler Alexander Zverev überraschend ausgeschaltet.

