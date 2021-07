Schon viel zu lange steckte Angelique Kerber in einem Formtief. Bei kaum einem Turnier kam sie über das Achtelfinale hinaus. In der vergangenen Woche aber zeigte die Kielerin in Bad Homburg gleich mehrfach starke Leistungen und gewann das Turnier sogar. Diesen Schwung nahm sie auch in die erste Runde mit und gewann dort in zwei Sätzen. Heute soll ein weiterer Erfolg folgen.