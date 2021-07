Wimbledon 2021 live: Daniil Medvedev vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in der dritten Runde des Wimbledon-Turniers 2021 auf den Veteranen Marin Cilic. Das Spiel ist als drittes Match nach 14:00 Uhr angesetzt und wir live bei Sky im TV und LIvestream übertragen, hier auf tennisnet.com findet ihr den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 14:03 Uhr

1:

2:

Daniil Medvedev ist wohl die große Unbekannte beim Wimbledon-Turnier 2021. Bislang machte der Russe auf Rasen noch nicht wirklich von sich reden, erst vor wenigen Wochen hat Medvedev jedoch gezeigt, dass auch auf den ihm unliebsamen Belägen schnell starke Verbesserungen möglich sind. In Roland Garros hatte der Weltranglistenzweite nämlich zuvor nie ein Spiel im Hauptfeld gewonnen, im Juni erreichte der 25-Jährige dort das Viertelfinale.

Nun steht die Nummer zwei der Tenniswelt auch in Wimbledon bereits in der dritten Runde, in seinen Matches gegen Jan-Lennard Struff (gegen welchen er vor wenigen Tagen noch das Nachsehen hatte) und Youngster Carlos Alcaraz präsentierte sich Medvedev phasenweise bärenstark. Nun wartet auf den 25-Jährigen der nächste große Test: In der Runde der letzten 32 trifft Medvedev auf Marin Cili, der in der Vorbereitung auf Wimbledon einen Turniersieg (Stuttgart) feiern konnte. Im Head-to-Head der beiden steht es 1:0 für den Russen.

Medvedev vs. Cilic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Marin Cilic könnt ihr live und in bester Qualität im TV und Stream bei Sky vefolgen. Das dritte Match nach 14:00 Uhr gibt es zudem hier im Matchtracker.