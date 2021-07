Wimbledon 2021: Raducanu und Gauff - die Teenagerinnen trumpfen auf

Mit Emma Raducanu und Cori Gauff haben zwei Teenagerinnen den Sprung in das Achtelfinale von Wimbledon 2021 geschafft. Im Fall der Britin Raducanu darf man dies getrost als Sensation bezeichnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 16:17 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Emma Raducanu steht sensationell im Achtelfinale von Wimbledon 2021

Die britischen Tennisfans dürfen nun auch bei den Frauen endlich wieder große Hoffnungen hegen: Denn mit der erst 18-jährigen Emma Raducanu hat völlig überraschend eine Lokalmatadorin den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Raducano besiegte nach einer spielerischen Meisterleistung und mit ganz starken Nerven auf Court 1 die rumänische Veteranin Sorana Cirstea mit 6:3 und 7:5 und trifft am "Manic Monday" auf Ajla Tomljanovic. Die Australierin gewann gegen Jelena Ostapenko in drei Sätzen.

Nach gewonnenem ersten Satz schien Raducanu auch in Durchgang zwei früh auf der Siegerstraße zu sein, führte mit einem schnellen Break. Cirstea kämpfte sich ins Match zurück, schaffte es aber nicht ins Tiebreak. Stattdessen durfte die mit drei Jahren aus Kanada eingewanderte Raducanu nach exakt 100 Spielminuten ihren größten Karriere-Triumph feiern.

Gauff nun gegen Kerber

Beinahe zeitgleich buchte auch Cori Gauff ihren Platz in der zweiten Woche von Wimbledon 2021. Die 17-jährige US-Amerikanerin war in das Match gegen Kaja Juvan aus Slowenien allerdings als Favoritin gegangen. Und meisterte diese Aufgabe beim 6:3 und 6:3 souverän. Auf Gauff wartet nun eine schwierige Aufgabe: Es geht gegen Angelique Kerber, die Siegerin von 2018. Kerber gewann nach schwachem Start gegen Aliaksandra Sasnovich aus Weißrussland sicher mit 2:6, 6:0 und 6:1.

Ausgeschieden ist die Finalistin der French Open vor ein paar Wochen: Anastasija Pavlyuchenkova unterlag der Tschechin Karolina Muchova mit 5:7 und 3:6.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen