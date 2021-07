Wimbledon 2021: Rublev und Khachanov sicher weiter

Andrey Rublev und Karen Khachanov haben die vierte Runde beim Wimbledon-Turnier 2021 erreicht. Die beiden Russen besiegten Fabio Fognini bzw. Frances Tiafoe ohne größere Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2021, 15:34 Uhr

Andrey Rublev hat sein Temperament noch reichtzeitig eingefangen

Andrey Rublev und Karen Khachanov gelten als allerbeste Kumpels auf der ATP-Tour, nicht nur bei Olympia treten die beiden Russen gemeinsam im Doppel an. In Wimbledon konzentrieren sich Rublev und Khachanov allerdings auf ihre Auftritte im Einzel, bislang mit Erfolg. Denn beide stehen in der vierten Runde, mit keinen schlechten Aussichten auf das Viertelfinale. Rublev spielt nämlich entweder gegen Diego Schwartzman oder Marton Fucsovics, keine ausgewiesenen Rasenexperten also. Khachanov bekommt es entweder mit Daniel Evans oder Sebastian Korda zu tun.

Härter zu kämpfen hatte am Freitagnachmittag Andrey Rublev. Die Nummer fünf des Turniers musste auf Court 3 gegen Fabio Fognini ran, haderte schon früh im ersten Satz mit sich, den Ballabsprüngen und der Welt, riss sich aber doch noch am Riemen und gewann mit 6:3, 5:7, 6:4 und 6:2. Gegen einen Fognini, der mit dem Verlauf des Matches naturgemäß auch nicht glücklich war. Und in Sachen Maulerei Rublev um nichts nachstand.

Karen Khachanov dagegen verlebte einen recht ruhigen Arbeitstag gegen Frances Tiafoe, der in Runde eins noch Stefanos Tsitsipas ausgeschalten hatte. Khachanov setzte sich gegen den US-Amerikaner erstaunlich glatt mit 6:3, 6:4 und 6:4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon