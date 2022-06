Wimbledon 2022: Alejandro Davidovich Fokina nach irrem Tiebreak-Drama out

Alejandro Davidovich Fokina ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die Umstände der Fünfsatzniederlage gegen Jiri Vesely waren höchst kuriose.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 21:47 Uhr

Alejandro Davidovich Fokina ist auf besonders bittere Art und Weise ausgeschieden

Grand-Slam-Matches in frühen Phasen mit der Beteiligung von Alejandro Davidovich Fokina sind zumeist ein Garant für Krimis - und großes Drama. Da machte auch Wimbledon 2022 keine Ausnahme. In Runde eins warf der Spanier nämlich Mitfavorit Hubert Hurkacz nach drei vergebenen Matchbällen bei 2:0-Satzführung doch noch im Champions-Tiebreak des fünften Satzes aus dem Turnier, in der zweiten Runde sollte es nun jedoch noch weitaus kurioser werden.

Gegen Jiri Vesely entwickelte sich schnell ein absoluter Tennis-Krimi. Der Tscheche sicherte sich Durchgang eins, Davidovich Fokina konterte mit 7:5 und 7:6 (2). Nun war wieder Jiri Vesely an der Reihe, der 28-Jährige erzwang mit 6:3 einen Entscheidungssatz.

Davidovich Fokina mit nächstem Fünfsatzthiller

In diesem sollte es nun endgültig dramatisch werden. Zunächst legte Vesely mit Break vor und hatte die Chance, mit einem weiteren für die Vorentscheidung zu sorgen, dann gelang Alejandro Davidovich Fokina das Rebreak. Die Konsequenz: Erneut ging es für den Spanier in ein Champions-Tiebreak.

Dieses sollte ein besonders bitteres Ende für Davidovich Fokina parat haben: Vesely holte sich beim Stand von 9:7 zwei Matchbälle, der Spanier zeigte sich ob dieses Umstandes höchst unzufrieden und schoss einen Ball gen Tribünen. Die Krux an der Sache: Dies war gleichbedeutend mit einer Verwarnung - und ferner auch der Point Penalty. Was so viel hieß wie: Game, Set, and Match, Jiri Vesely.