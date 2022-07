Wimbledon 2022: Ebden und Purcell gewinnen verrücktes Doppel-Finale

Matthew Ebden und Max Purcell habe am späten Samstagabend den Doppel-Titel in Wimbledon 2022 geholt. Die beiden Australier gewannen gegen Nikola Mektic und Mate Pavic in fünf Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2022, 22:05 Uhr

© Getty Images Matthew Ebden und Max Purcell nach dem Matchball in Wimbledon

Fast hat man sich an das legendäre Endspiel im Einzel anno 2001 zwischen Goran Ivanisevic und Patrick Rafter erinnert gefühlt: Denn auch damals standen sich australische und kroatische Fans lautstark gegenüber. Diesmal durfte sich allerdings die Anhänger aus Down Under freuen: Denn Matthew Ebden und Max Purcell schlugen die Titelverteidiger Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (5), 6:7 (3), 4:6, 6:4 und 7:6 (2) und gewannen damit erstmals ein Grand-Slam-Turnier. Zu Beginn des Jahres waren Ebden/Purcell im Finale der Australian Open noch an Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios gescheitert.

Aber mindestens ebenso bemerkenswert ist die Leistung von Mate Pavic: der Linkshänder hatte sich im Halbfinale gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah das rechte Handgelenk gebrochen. Und war dennoch angetreten. Musste aber natürlich seiner Verletzung Tribut zollen, konnte seine Rückhand nur einhändig spielen, hatte auch beim Volley weniger Stabilität als sonst.

Und Mektic/Pavic hatten sogar die Chance, ihren Coup von 2021 zu wiederholen. Im fünften Satz führten sie nämlich mit 4:2. Und vergaben bei 4:4 noch einmal zwei Breakbälle. Im Match-Tiebreak war für die beiden Kroaten nichts mehr zu holen. Ebden und Purcell bestätigten dagegen einmal mehr ihren Ruf als große Combacker: In Runde eins mussten sie bereits Matchbälle abwehren, im Halbfinale kamen die beiden Australier dann gegen Joe Salisbury und Rajeev Ram von einem 0:2-Satzrückstand zurück (und standen erneut sechs Mal nur einen Punkt vor dem Aus).

Es war der erste Triumph eines rein australischen Paares in Wimbledon seit dem Jahr 2000. Damals hatten sich die legendären "Woodies", Mark Woodforde und Todd Woodbrige, durchgesetzt.

