Wimbledon 2025: Fonseca in Runde drei, Norrie schickt Tiafoe heim

Joao Fonseca ist bei seiner ersten Wimbledon-Teilnahme in die dritte Runde eingezogen. Auch Lokalmatador Cameron Norrie darf weiter mitmachen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca steht bei seiner ersten Wimbledon-Teilnahme in Runde drei

Ein leichter Sprühregen hatte den Start der Matches auf den Außenplätzen am Mittwoch um ziemlich genau zwei Stunden verzögert. Was die brasilianischen Fans aber natürlich nicht davon abhielt, die Tribüne um den Court 12 schon früh in Beschlag zu nehmen. Denn dort war als erste Partie jenen zwischen Joao Fonseca und Jenson Brooksby avisiert. Und Fonseca enttäuschte seine Landsleute nicht: Der Teenager gewann mit 6:4, 5:7, 6:2 und 6:4. Und zeigte dabei im allerletzten Spiel noch einmal Nerven wie Drahtseile. Da hatte Brooksby, der vergangene Woche in Eastbourne das Finale erreicht hatte, noch einmal drei laufenden Breakbälle.

Nächster Gegner von Fonseca am Freitag wird nun Nicolas Jarry sein. Der Chilene konnte in Runde eins gegen Holger Rune ja einen 0:2-Satzrückstand aufholen. Gegen Learner Tien ging es Jarry, der über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen ist, deutlich leichter von der Hand. Er gewann mit 6:2, 6:2 und 6:3.

Cameron Norrie wiederum bereitete seinen Landsleuten auf Court 1 eine mittelgroße Freude. Norrie besiegte Frances Tiafoe mit 4:6, 6:4 6:3 und 7:5. Zum Knackpunkt wurde dabei das neunte Spiel im zweiten Satz: Da konnte Tiafoe ein 0:40 nicht zum Break verwerten. Und Norrie wehrte nicht nur die Breakmöglichkeiten seines Gegners ab, sondern nahm Tiafoe wenige Augenblicke später dessen Service ab.

Nun könnte es für Cameron Norrie gegen Jiri Lehecka gehen. Der Tscheche, zuletzt im Endspiel des Londoner Queen´s Club, trifft später am Mittwoch auf Mattia Belucci aus Italien.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon